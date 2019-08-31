2019-08-31T16:16:06+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

В центре Москвы проходит несогласованная акция протеста, на Флориду надвигается мощный тайфун, Telegram разрешит скрывать свой номер телефона ото всех

Антон Челышев - с главными новостями дняАнтон Челышев - с главными новостями дня

Антон Челышев - с главными новостями дня

В центре Москвы проходит несогласованная акция протеста, на Флориду надвигается мощный тайфун, Telegram разрешит скрывать свой номер телефона ото всех

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Главные темы:

- В центре Москвы собрались активисты на несогласованную акцию протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках». Проект База сообщает, что руководство главного управления МВД по Москве приказало своим сотрудникам воздержаться от жестких задержаний. Применять силу или задерживать людей рекомендуется только в случае явных нарушений правопорядка - передает База.

На прошлой неделе власти отказались согласовывать митинги 31-го августа. В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили это тем, что на указанную дату запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

- Врачи борются за жизнь 12-летней девочки, которая пострадала в крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. Ее отправили на операцию.

- На Багамских островах начинается эвакуация населения из-за приближающегося урагана «Дориан». Скорость ветра в эпицентре достигает почти двухсот километров в час, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. «Дориан» - четвертый ураган в этом сезоне. В прошлом году на Флориду обрушились два циклона – «Гордон» и «Майкл». Их жертвами стали несколько десятков человек.

- Мессенджер Telegram разрешит скрывать свой номер телефона ото всех, даже если его внесли в список контактов - об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Такое решение позволит протестующим в Гонконге остаться анонимными - передает агентство. Сейчас в настройках Telegram можно скрыть номер телефона, но в правилах мессенджера есть примечание — если кто-нибудь сохранит номер в контактах, он будет виден и в самом Telegram, независимо от настроек приватности.

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