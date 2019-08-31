31 Авг. 19:03 2019-08-31T20:52:07+03:00

В Москве завершилась несогласованная акция протеста, Владимир Бортко отказался участвовать в выборах главы Санкт-Петербурга 00:00 00:00

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- В Москве завершилась несогласованная акция протеста. По данным МВД от Чистых прудов до Пушкинской площади прошли 750 человек, но по неофициальной информации в митинге приняло участие несколько тысяч. Полицейские не препятствовали шествию, в результате - нет ни одного задержанного.

Столичные акции протеста уже давно потеряли смысл и организаторы не знают, для чего выводят людей на улицы - считает директор центра политической информации Алексей Мухин.

Тем временем мэрия Москвы сообщила о 20 тысячах зрителях концерта на проспекте Сахарова. Там прошел фестиваль "ПРО Лето". Москвичей приглашали на него по смс-рассылке. Людям приходило сообщение с призывом, цитата, "не проспать тусу". Хедлайнером концерта стал американский певец Джейсон Деруло. Среди участников также были заявлены Ольга Бузова, МОТ, "Дискотека авария" и другие.

- Режиссер Владимир Бортко назвал себя "политическим трупом". Ранее он также объявил, что не будет участвовать в выборах главы региона. О своем решении уйти с выборов он заявил в дебатах в эфире телеканала "Санкт-Петербург". После обмена мнениями по вопросам социальной защиты жителей, транспортного обеспечения и инновационного развития города, кандидатам предоставили право финальных выступлений. Бортко объявил о своем решении, высказав ряд претензий по поводу организации выборов.

- Президент Украины Владимир Зеленский, по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы. Он также отметил, что Киев и Варшава, цитата, "говорят единым голосом" по вопросу "Северного потока" и важно создать энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько уверен, что заявления об угрозе "Северного потока" для Европы - не беспочвенны.

Проект "Северный поток — 2" это прокладка двух ниток газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Против него выступили Польша, Литва и Латвия. Главы этих стран считают проект, цитата, "политически мотивированным". Украина также критикует "Северный поток — 2", поскольку киевские власти не желают терять доходы от транзита российского газа - считает Безпалько.