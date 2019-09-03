2019-09-03T15:54:03+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Детский сад закрыли из-за высокого уровня радиации, Путин уволил чиновницу-хамку, США хотят добывать российский газ, новый мост сломался через 2 дня после открытия

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Детский сад закрыли из-за высокого уровня радиации, Путин уволил чиновницу-хамку, США хотят добывать российский газ, новый мост сломался через 2 дня после открытия

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Главное. О чем говорит страна:

- В Кемеровской области закрыли детский сад из-за высокого уровня радиации. В игровых комнатах и медицинских кабинетах норма концентрации газа радона превышена в 4 раза.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказала журналистам, что чиновница в Иркутской области, которая ранее оскорбила жителей пострадавшего от паводков Тулуна отстранена от работы. Эту информацию также подтвердил губернатор области.

Накануне президент России посетил Иркутскую область, ознакомился с ходом ликвидации последствий наводнения, а также пообщался с местными жителями. Один из них спросил у Владимира Путина, будет ли чиновница извиняться за свои слова.

- Американские компании заинтересованы в добыче газа на дальнем Востоке. Об этом СМИ рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что американский бизнес сохраняет интерес к нашему рынку и высокий объем инвестиций, несмотря на санкции. Помимо месторождений газа на Сахалине и Ямале их, в частности, интересует пищевая промышленность, целлюлозное производство, добыча морепродуктов и туризм, подчеркнул дипломат.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, дальневосточный газ привлекателен для американцев с точки зрения логистики.

- В Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам захвата заложников во время террористического акта в школе Беслана в 2004 году. 15 лет назад в Беслане террористы захватили школу №1. Жертвами трагедии стали 334 человека.

- На Урале восстановили мост, который сломался сразу после открытия. Эту переправу местные жители ждали больше года. Когда власти, наконец, достроили мост - через два дня его размыло течением реки.

- В Самаре следователи расследуют гибель 10-летнего мальчика. Ребенок играл рядом с городским Дворцом Культуры, на него сверху упала мраморная плита.

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