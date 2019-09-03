СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-03T15:54:06+03:00

Блогеру дали 5 лет за призыв к убийству детей росгвардейцев, Киев ежегодно теряет миллиард долларов из-за блокады Крыма, телевидение закончится к 2037 году 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Следственный комитет снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе, Валерия Костенка, Владиславе Барабанове. Ведомство пришло к выводу, что в действиях арестованых нет состава преступления, но есть нарушене ряда административных статей - соответствующие материалы направлены в МВД.

Во вторник пресненский суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима блогеру Владиславу Синице из-за поста в твиттере, который признали экстремистским. По версии обвинения, Синица призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных митингов в Москве.

- Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал разобраться с задержанием журналиста и муниципального депутата столичного района Хамовники Ильи Азара. Накануне полицейские увезли его в отделение несмотря на то, что дома у Азара без присмотра остался годовалый ребенок.

Адвокат Ильи Азара Татьяна Молоканова рассказала Радио "Комсомольская правда", что теперь защита намерена обратиться с жалобой в прокуратуру.

- Киев ежегодно теряет около миллиарда долларов из-за блокады Крыма - об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал экс-министр Украины Виктор Суслов. По его словам, решение о блокаде было ошибочным, ведь принесло стране только убытки. Россия, тем временем, наоборот, отрыла для себя новые возможности.

- Специалисты предрекли конец эпохе классического телевидения. К 2037 году линейное вещание может потерять смысл. Такое мнение, в рамках Восточного экономического форума, высказал президент «Медиа-Коммуникационного Союза» Михаил Дёмин. Количество тех, кто смотрит линейное телевидение, в течение следующих трех лет, сравняется с теми, кто вовсе не включает ТВ-эфир.

Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин не согласен с таким мнением. По его словам, классическое телевидение не исчезнет, а со временем интегрируется в другие форматы.