СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-03T20:19:49+03:00

Трое зачинщиков беспорядков в Москве получили реальные тюремные сроки, Лукашенко закрыл границу с Украиной, на Урале спецслужбы предотвратили теракт в годовщину Бесланской трагедии 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Трое фигурантов «московского дела» сегодня получили реальные тюремные сроки.

Так, блогеру Владиславу Синице назначил 5 лет колонии общего режима из-за поста в твиттере, который признали экстремистским. По версии обвинения, Синица призывал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных митингов в Москве. После оглашения судебного приговора, блогер заявил, что не считает себя экстремистом.

Синица намерен обжаловать свой приговор в Мосгорсуде и Европейском суде по правам человека - об этом сообщил адвокат подсудимого Денис Тихонов.

Тем временем в Росгвардии решение суда сочли справедливым и достаточным. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что угрозы в адрес детей сотрудников - это серьезное преступление и наказание, которое получил Синица, соответствует содеянному.

Адвокат, член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе считает, что Владислав Синица сможет выйти по УДО, если признает свою вину.

Из обвинительного заключения следует, что Владислав Синица, скрываясь под ником Макс Стеклов почти неделю размещал в твиттере экстремистские записи.

По данным следствия, 31 июля Синица под одним из постов оставил комментарий, в котором призвал к насилию против детей сотрудников правоохранительных органов. В обвинительном заключении говорится, что он разместил в открытом доступе текст, который мог быть воспринят аудиторией как инструкция к действию.

К трем годам колонии приговорили и Ивана Подкопаева - он распылил перцовый балончик в лица двум росгвардейцам на несанкционированной акции протеста 27-го июля.

Прокурор требовал три года и четыре месяца ареста, защита настаивала на штрафе или условном сроке. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, Подкопаев признал свою вину. В своем последнем слове он заявил, что у него не было цели навредить правоохранителям и принес свои извинения.

Реальный срок сегодня также получил Данила Беглец - на митинге 27-го июля он толкнул полицейского, за что был приговорен к двум годам колонии общего режима. По версии следствия 25-летний москвич потянул за руку сотрудника полиции. Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый признал вину.

Адвокат Беглеца Станислав Рыбчинский рассказал журналистам, что защита попытается обжаловать приговор.

- Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал разобраться с задержанием журналиста и муниципального депутата столичного района Хамовники Ильи Азара. В понедельник вечером полицейские увезли его в отделение несмотря на то, что дома у Азара без присмотра остался годовалый ребенок.

Адвокат Ильи Азара Татьяна Молоканова рассказала Радио "Комсомольская правда", что теперь защита намерена обратиться с жалобой в прокуратуру.

- В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ - об этом сообщили в Минобороны. По информации ведомства два летчика успели катапультироваться, но их пока не нашли. Вертолеты экстренных служб региона обнаружили обломки самолета - от удара с землей машина полностью разрушилась.

Военный летчик Андрей Красноперов рассказал, что СУ-25 - это надежный штурмовик, который зарекомендовал себя во многих горячих точках.

- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что чиновница в Иркутской области, которая ранее оскорбила жителей пострадавшего от паводков Тулуна отстранена от работы. Эту информацию также подтвердил губернатор области.

Накануне президент России посетил Иркутскую область, где ознакомился с ходом ликвидации последствий наводнения, а также пообщался с местными жителями. Один из них спросил у главы, будет ли чиновница извиняться за свои слова.

- Белоруссия закрыла границу с Украиной. Президент Александр Лукашенко заявил, что причина для усиления погранконтроля оказалась неожиданной - в страну хлынул поток нелегального оружия.

Если оно попадет в руки обычных людей, а тем более радикалов, возникнет угроза терроризма, подчеркнул Лукашенко.

Как рассказал военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин, на Украине давно процветает, неподдающийся контролю, чёрный экспорт оружия и военной техники.

Лукашенко опасается реализации майданного сценария и действует на опережение, - отмечает эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

- Росстат подсчитал число работающих женщин в стране. Оказалось, что в стране работают чуть больше половины россиянок. Занятость среди мужчин составляет около 70%.

Профессор кафедры корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова считает, что на рынке труда женщин больше, но работодатель чаще предпочитает нанимать мужчин. Такое гендерное неравенство Яхонтова объясняет тем, что представители прекрасной половины человечества больше сфокусированы на семье и детях.

- На Урале спецслужбы предотвратили массовый теракт. Двое подростков, в годовщину Бесланской трагедии, планировали повторить сценарий 15-летней давности и хотели устроить кровавую бойню.

- В Северной Осетии проходит трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Беслана в 2004 году. Там 15 лет назад боевики взяли в заложники учеников школы №1.

Журналистам "Комсомольской правды" удалось пообщаться с матерью девочки, которая погибла во время теракта. Спустя 15 лет Фатима вспоминает тот день со слезами.