3 Сент. 01:00 2019-09-03T23:04:35+03:00

Исключение Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей, бегство балерины Натальи Морозовой на Запад 00:00 00:00

4 сентября. В этот день в разные годы:

1946 год - Анна Ахматова и Михаил Зощенко исключены из Союза писателей и критика фильма

«Большая жизнь» о шахтерах Донбасса во время войны.

1970 год - балерина Наталья Макарова просит политическое убежище в Великобритании.

1957 год - в США в продаже появляются женские колготы.