Исключение Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей, бегство балерины Натальи Морозовой на Запад
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Исключение Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей, бегство балерины Натальи Морозовой на Запад
4 сентября. В этот день в разные годы:
1946 год - Анна Ахматова и Михаил Зощенко исключены из Союза писателей и критика фильма
«Большая жизнь» о шахтерах Донбасса во время войны.
1970 год - балерина Наталья Макарова просит политическое убежище в Великобритании.
1957 год - в США в продаже появляются женские колготы.