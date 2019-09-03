2019-09-03T23:04:35+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Исключение Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей, бегство балерины Натальи Морозовой на Запад

Обзор событий, произошедших в разные годыОбзор событий, произошедших в разные годы

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Исключение Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей, бегство балерины Натальи Морозовой на Запад

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4 сентября. В этот день в разные годы:

1946 год - Анна Ахматова и Михаил Зощенко исключены из Союза писателей и критика фильма

«Большая жизнь» о шахтерах Донбасса во время войны.

1970 год - балерина Наталья Макарова просит политическое убежище в Великобритании.

1957 год - в США в продаже появляются женские колготы.

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