2019-09-04T11:14:23+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Aurus хочет продать более 500 машин в год по 18 млн рублей, ГАЗ представил модернизированный «Соболь», Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома

Редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин - с главными автомобильными новостями и ответами на ваши вопросыРедактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин - с главными автомобильными новостями и ответами на ваши вопросы

Редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин - с главными автомобильными новостями и ответами на ваши вопросы

Aurus хочет продать более 500 машин в год по 18 млн рублей, ГАЗ представил модернизированный «Соболь», Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома

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Дави на газ

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В студии: Михаил АНТОНОВ

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