Aurus хочет продать более 500 машин в год по 18 млн рублей, ГАЗ представил модернизированный «Соболь», Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома
Редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин - с главными автомобильными новостями и ответами на ваши вопросы
Редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин - с главными автомобильными новостями и ответами на ваши вопросы
Aurus хочет продать более 500 машин в год по 18 млн рублей, ГАЗ представил модернизированный «Соболь», Минпромторг планирует продлить программы господдержки автопрома
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