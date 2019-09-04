СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-04T13:16:24+03:00

Что нужно знать дольщикам о компенсационном фонде долевого строительства 00:00 00:00

А.Челышев:

- Здравствуйте! Сегодня в программе мы поговорим о том, как защищены дольщики. В России уже два месяца строительная отрасль работает по новым правилам. Напомню, с первого июля российские застройщики, привлекающие деньги людей в строительство много квартирных домов, обязаны работать через механизмы эскроу-счетов. При этом достаточно большая доля рынка работает по старым правилам. Таким образом, права людей защищены через механизмы Фонда защиты прав дольщиков, созданного почти два года назад, в октябре 2017 года. По закону застройщик обязан отчислять в компенсационный фонд 1,2% процента от каждого договора долевого участия.

Сегодняшняя система защиты прав граждан через Фонд защиты прав дольщиков уже доказана свою работоспособность. О Фонде защиты мы сегодня поговорим с заместителем генерального директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Алексеем Ниденсем.

А.Ниденс:

- Добрый день. Фонд защиты прав дольщиков был создан в октябре 17-го года. Он ориентирован на то, чтобы в случае форс-мажора при строительстве дома права граждан, которые вносили свои денежные средства, были защищены. Защищены путем либо завершения строительства дома уже за счет средств Фонда и бюджетных средств. Либо путем выплаты компенсации по рыночной стоимости аналогичного жилья.

Почти два года работы, за это время поступило взносов от застройщиков более чем по 600 тысячам ДДУ. Взносы по всей стране платят 1700 застройщиков. И взносы, которые они внесли в Фонд, на сегодня составляют более 33 миллиардов рублей. При этом Фонд не только накапливает средства, но уже и проводит активную работу по конкретным проектам. Если даже брать проекты, кроме всем известного подмосковного проекта «Урбан групп», где мы выстраиваем 65 домов, это еще проекты в Красноярском крае, Нижегородской области, Орловской, Тульской. Это уже несколько десятков домов. И тысячи дольщиков.

Следующий шаг, если говорить про дальнейшее развитие деятельности Фонда, это 1 июля вступили в силу правки, которые говорят о том, что 1 июля все новые проекты и часть текущих обязаны перейти на расчеты по счетам эскроу. Это когда дольщики вносят свои денежные средства уже не напрямую застройщику, а через банк. И такой взнос более защищен в случае наступления какой-то непредвиденной ситуации с застройщиком. И обязательства перед дольщиком уже будет исполнять кредитная организация.

На сегодня лидерами по открытию счетов эскроу по проектному финансированию являются такие кредитные организации как Сбербанк, ВТБ и банк Дом.РФ.

Мы наблюдаем за рынком и мы видим, что сегодня мы часть застройщиков, которые реализуют текущие проекты, перешли на счета эскроу. Там уже дольщики защищены именно этим новым механизмом. Именно сегодня более чем 2 тысячи застройщиков получили разрешение от региональных Минстроев продолжать реализацию проектов по текущим правилам, то есть, привлечением средств дольщиков. Это проекты, где на первое июля уже было реализовано более 10% жилых площадей и степень строительной готовности была более 30%.

А.Челышев:

- С учетом того, что появился новый механизм, ждет ли нас поэтапный, но все-таки переход всех застройщиков на работу по новым правилам?

А.Ниденс:

- Безусловно. Сегодня уже 600 застройщиков строят по новым правилам. Но нужно понимать, что каждый новый проект, который будет начинаться, по которым будут открываться продажи, будет в обязательном порядке идти через механизм эскроу. Сейчас значительное количество проектов, которые завершаются по старым правилам, но они будут завершены в течение ближайших двух, максимум трех лет.

А.Челышев:

- Возвращаемся к старым правилам. Каким критерием должен соответствовать объект для того, чтобы начал работу с ним Фонд защиты прав дольщиков.

А.Ниденс:

- Если мы говорим уже про ситуацию, когда застройщик не справился со своими обязательствами, остановил строительство объекта, то в данном случае запускаются механизмы признания данного застройщика банкротом, в том числе, у Фонда защиты прав граждан есть полномочия подавать обращение в арбитражный суд на признание застройщика банкротом. В случае принятия арбитражным судом такого решения начинается процедура конкурсная. В этой процедуре в течение трех месяцев конкурсный управляющий, который аккредитован предварительно Фондом, формирует реестр граждан, которые приобретали жилье в данном доме. Параллельно Фондом проводится оценка стоимости завершения строительства, оценка рыночной стоимости жилья, которое реализовывалось застройщиком. И по совокупности этих актов принимается решение о том, целесообразно достраивать данный дом, ибо правильнее выплатить денежную компенсацию дольщикам.

А.Челышев:

- А как происходит процесс выплаты компенсаций?

А.Ниденс:

- По закону мы должны уведомить дольщика о том, что такое решение принято. О том, какая сумма ему предполагается. И в какое отделение какого банка обратиться для того, чтобы эту компенсацию получить. Поэтому будет достаточно просто подойти в названное отделение указанного банка, написать заявление, приложить свой паспорт.

А.Челышев:

- Что делать, если вот нет у человека документов. Например, того же договора о долевом участии. Они не были оформлены, не успели. Или документы были утеряны. Могут ли люди в таком случае получить свои квартиры?

А.Ниденс:

- Да, есть такая возможность. Это решается на уровне составления реестра дольщиков конкурсным управляющим. В случае, если недостаточно документов для включения в реестр, есть процедура – это сам дольщик обращается в арбитражный суд с соответствующим заявлением, указывает причины, например, утеря документов. И решением арбитражного суда он так же может быть включен в этот реестр. Эта практика работает. Например, в Красноярске, где Фонд ведет, продает по банкротству регионального застройщика строительной компании «Реставрация», а там была, к сожалению, массовая история. Она связана с тем, что застройщик не оформлял должным образом приходные операции по приему денежных средств у дольщиков. К сожалению, многим пришлось обращаться в арбитражный суд. И для того, чтобы эта процедура была понятна и проста, мы предоставили абсолютно безвозмездно для дольщиков юридическую помощь.

А.Челышев:

- Есть два важных вопроса. Хочется поговорить о единой информационной системе жилищного строительства. И о реестре проблемных застройщиков. Что это за базы? И как ими пользоваться?

А.Ниденс:

- С начала июля Дом.РФ как оператор единой информационной системы ведет так называемый единый реестр проблемных объектов. Этот реестр публичен, можно зайти на информационный портал наш точка дом точка рф и посмотреть весь перечень проблемных объектов по всей стране, причем, со всеми характеристиками. Можно выбрать конкретный регион. На сегодня таких домов в реестр внесено 3160. Из них по 2100 домов введена одна из процедур банкротства. Это либо конкурсное производство, либо процедура наблюдения. А по остальным домам – это просрочка сдачи дома либо передача ключей дольщикам более чем на шесть месяцев. Все эти дома известны. По всем этим объектам работают и региональные власти. И важно отметить, что теперь в субъектах создаются региональные фонда защиты прав граждан, которые, получив новые возможности по новому федеральному закону, смогут вкладывать средства в региональные бюджеты, так и привлекать федеральные средства, средства фонда защиты прав граждан для завершения строительства, либо для выплат компенсаций. Такие регионы уже есть. Например, Орловская, Ленинградская, Саратовская и Липецкая области.

А.Челышев:

- Спасибо большое!

А.Челышев:

- Прямо сейчас поговорим еще с одним экспертом. У нас на связи руководитель комитета по строительству общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Котровский.

Д.Котровский:

- Здравствуйте!

А.Челышев:

- Сейчас человек, который приобретает квартиру по договору долевого участия, полностью защищен. Наконец, мы этого достигли. Можно ли выдохнуть, что называется, покупателям? И можно ли человеку быть уверенным в том, что ничего теперь с его деньгами не случится? И дом его совершенно точно будет достроен.

Д.Котровский:

- Здесь очень важный момент, что вы юридически, со стороны государства, защищены. У вас есть право обратиться в суд. И в суде истребовать все эти издержки и потери, которые вы понесли в случае, если застройщик, которому по старым правилам вы еще относите свои денежные средства, не справился со своими обязанностями. Да, действительно, отчисление в 1,2% будут капитализироваться и формироваться в специальном фонде. Но есть оговорка, что, возможно, в ближайшее время сборы будут таковы, что на всех денег не хватит. И для этого будет бюджетные денежные средства выделяться для строительства домов.

А если отвечать на вопрос, что граждане получат свои деньги, во-первых, оговорка: в том номинале, в котором они заплатили за квартиру. И не более 10 миллионов рублей.

А.Челышев:

- Если говорить о дне сегодняшнем, прошло уже два месяца. Эти самые компании, которые продолжают работать по старым правилам, у них все в порядке? Работают критерии отбора? Можем ли мы сказать, что прошло два месяца, новая система работает хорошо, но и отдельные объекты, которые продаются по старым правилам, с ними тоже все в порядке. Или?

Д.Котровский:

- Практически около 50% компаний смогли на региональном уровне доказать, что они соответствуют старым условиям, соответственно, они оплачивают эти 1,2%. Их маржа понизилась на 1,2%. Всего около 6% застройщиков смогли получить проектное финансирование у банков, то есть, они открыли там свои эскроу-счета. И около 45 миллионов квадратных метров, которые находятся, в принципе, под вопросом. Потому что два месяца с 1 июля – это недостаточный срок, чтобы можно было вам предоставить цифры. Более того, со слов Виталия Леонтьевича Мутко, очень хотелось бы посмотреть на первый проект, который был начат и реализуется по системе эксроу-счетов, чтобы можно было бы в конечном итоге посмотреть на экономику этого проекта. Недостаточно, что только дом достроен. Необходимо понять, насколько бизнес может нести такую нагрузку с учетом нового механизма, процентных ставок и той ответственности, которую мы все теперь несем перед покупателями.

А.Челышев:

- Действительно, нужно дождаться реализации первых проектов, которые запущены с использованием эскроу-счетов. И делать тогда дальнейшие выводы. Спасибо!