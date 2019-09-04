2019-09-04T14:27:46+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Премьер Индии заговорил по-русски и согласился приехать на 9 мая в Москву, Болгария заявила, что СССР не освобождал Европу, в Турции в бассейне погибла еще одна российская девочка

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Премьер Индии заговорил по-русски и согласился приехать на 9 мая в Москву, Болгария заявила, что СССР не освобождал Европу, в Турции в бассейне погибла еще одна российская девочка

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Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин назвал Индию стратегическим и ключевым партнером России - такое заявление президент сделал во Владивостоке на встрече с премьер-министром Индии Нарендру Моди, который в этом году стал главным гостем пятого Восточного экономического форума.

Нарендру Моди сегодня заговорил по-русски и согласился приехать на 9 мая в Москву.

- На полях Восточного экономического форума министр экономического развития Максим Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе.

По его словам высокие доходы населения и производительность труда — это те критерии, при которых Россия сможет перейти на четырёхдневку.

Снижение количества рабочих дней невыгодно, - считает кандидат экономических наук, завкафедрой менеджмента и предпринимательства РАНХиГС Евгений Ицаков. По его словам, изменения в трудовом законодательстве возможны только для следующего поколения россиян.

Заявление Орешкина отодвигает перспективы четырёхдневной рабочей недели на неопределённый срок, - отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

- Экстренные службы продолжают поиск пилотов штурмовика Су-25, который разбился накануне в Ставропольском крае, на месте крушения работает комиссия Минобороны. Ранее СМИ сообщили, что летчики погибли и находятся под завалами самолета, но официального подтвреждения этой информации нет.

В военном ведомстве отметили, что штурмовик полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей. Образовалась трёхметровая воронка.

Известны имена летчиков - это майор Юрий Борцов и капитан Артём Лычев .

Заслуженный пилот России Юрий Сытник предположил, что летчики все же могли успеть катапультироваться.

- Болгария заявила, что Советский Союз не освобождал Европу от нацизма, а теперь Россия пытается вмешаться во внутренние дела страны.

Ранее в российском культурном центре в Софии планировали открыть фотовыставку,приуроченую к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашизма. Но МИД Болгарии выступил с резкой критикой такой инициативы.

В российском посольстве отвергли обвинения и заявили, что в экспозиции будут представлены рассекреченные документы, доказывающие решающую роль Красной армии в «избавлении человечества от фашизма».

- В России началась вакцинация новым отечественным препаратом от гриппа - об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По её словам, главная особенность российской вакцины - она содержит не три, а четыре штамма вируса. Скворцова отметила, что препарат создает высокий иммунитет и при этом не имеет каких-то значимых побочных действий.

Также Минздрав пообещал максимально быстро зарегистрировать в России препарат против эпилепсии «Фризиум». Как рассказала Вероника Скворцова, Московский эндокринный завод уже приобрёл десять тысяч упаковок лекарства.

Семьи детей-инвалидов могут столкнуться с новой проблемой, которая будет связана с порядком назначения препарата, - отмечает Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. По её словам, эта процедура может занять несколько лет.

- Кибермошенники нашли новый способ кражи денег через интернет. Теперь злоумышленники захватывают аккаунты в соц сетях и активно рассылают сообщения с просьбой о помощи. Об этой схеме рассказал замначальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев. Он подчеркнул, что мошенники теперь используют аккаунты более экономически активных граждан в возрасте 30–45 лет, из которых 65 процентов — женщины.

- Дипломаты направили запрос турецким властям с требованием детально расследовать еще один случай гибели российских туристов. Накануне девочка 2013-го года рождения утонула в бассейне в Аланье - об этом Радио "Комсомольская правда" рассказала пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Это уже третий случай с гибелью российских туристок в Турции

Ранее, 28-го августа в больнице умерла 12-летняя девочка из Петербуга. Руку ребенка засосало в трубу бассейна в турецком отеле. Ребенок пробыл под водой больше четырех минут. Девочку госпитализировали, в Турцию на помощь коллегам прилетели врачи из Петербурга. Спасти ребенка не удалось.

2 сентября в московском НИИ имени Склифосовского 2 сентября скончалась 19-летняя студентка. Она впала в кому в турецком аквапарке. Девушка плавала в бассейне с маской и внезапно стала захлебываться. Больше недели россиянка оставалась в больнице в Турции. Позже ее перевезли в Москву, но врачи оказались бессильны.

- Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом. Оказалось, что дышать труднее всего в Абакане, Ангарске, Барнауле, Братске, Иркутске, Красноярске и других городах. Больше половины лидеров этого рейтинга - населенные пункты Сибирского федерального округа.

Плачевная ситуация в регионе связана с его климатическими особенностями, - отмечает координатор проектов «Гринпис Россия» по климату и энергетике Василий Яблоков.

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