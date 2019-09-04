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Елена АФОНИНА@radio_kp

Путин показал Моди ледокол мечты, обнаружены тела пилотов разбившегося СУ-25, в Иркутске в пятиэтажке взорвался газ

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Путин показал Моди ледокол мечты, обнаружены тела пилотов разбившегося СУ-25, в Иркутске в пятиэтажке взорвался газ

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Главное. О чем говорит страна:

- Россия и Индия изучат возможность поставок российской нефти по Севморпути и через трубопроводы, об этом стало известно по итогам двустороннего саммита "Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества". Кроме того страны будут вместе работать над геологоразведкой и разработкой новых газовых месторождений.

Президент подчеркнул важность российско-индийских отношений и отметил, что вместе с Нарендой Моди они отработали солидный пакет документов в торгово-инвестиционных, военных, промышленных и других сферах.

- В Донецке прогремел взрыв на шахте. Есть информация о погибших. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" в Донбассе Никита Макаренков.

- На Ставрополье обнаружены тела двух пилотов разбившегося СУ-25. Оказалось, что экипаж не успел катапультироваться - летчики остались в кабине. От удара она ушла под землю на три метра. Останки удалось найти лишь после того, как груду металла извлекли из воронки.

Известны имена летчиков - это майор Юрий Борцов и капитан Артём Лычев из 368-го авиационного штурмового полка.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал комсомольской правде о том, что могло стать причиной трагедии.

- Продолжительность жизни россиян увеличилась - об этом на полях экономического форума рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Оказывается, что женщины в России теперь доживают до 79, а мужчины до 67.

- В Иркутске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. По информациии МЧС в квартире повреждено остекление, несущие конструкции не нарушены. Поступает информация о пострадавших.

- Одного из фигурантов "Московского дела" Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, на несакнционированном митинге в столице 27-го июля Жуков попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. На суде, потерпевший Аскарбек Мадреймов рассказал, что лямки шлема вдавились ему в подбородок, было неприятно и больно - передает "Медуза".

Жуков свою вину не признал. Обвинение просило для него четыре с половиной года колонии. Адвокат подсудимого Светлана Байтурина рассказала, что защита намерена обжаловать судебный приговор.

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