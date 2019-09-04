Путин показал Моди ледокол мечты, обнаружены тела пилотов разбившегося СУ-25, в Иркутске в пятиэтажке взорвался газ
Елена Афонина - с главными темами дня
Путин показал Моди ледокол мечты, обнаружены тела пилотов разбившегося СУ-25, в Иркутске в пятиэтажке взорвался газ
Главное. О чем говорит страна:
- Россия и Индия изучат возможность поставок российской нефти по Севморпути и через трубопроводы, об этом стало известно по итогам двустороннего саммита "Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества". Кроме того страны будут вместе работать над геологоразведкой и разработкой новых газовых месторождений.
Президент подчеркнул важность российско-индийских отношений и отметил, что вместе с Нарендой Моди они отработали солидный пакет документов в торгово-инвестиционных, военных, промышленных и других сферах.
- В Донецке прогремел взрыв на шахте. Есть информация о погибших. С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" в Донбассе Никита Макаренков.
- На Ставрополье обнаружены тела двух пилотов разбившегося СУ-25. Оказалось, что экипаж не успел катапультироваться - летчики остались в кабине. От удара она ушла под землю на три метра. Останки удалось найти лишь после того, как груду металла извлекли из воронки.
Известны имена летчиков - это майор Юрий Борцов и капитан Артём Лычев из 368-го авиационного штурмового полка.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал комсомольской правде о том, что могло стать причиной трагедии.
- Продолжительность жизни россиян увеличилась - об этом на полях экономического форума рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
Оказывается, что женщины в России теперь доживают до 79, а мужчины до 67.
- В Иркутске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. По информациии МЧС в квартире повреждено остекление, несущие конструкции не нарушены. Поступает информация о пострадавших.
- Одного из фигурантов "Московского дела" Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, на несакнционированном митинге в столице 27-го июля Жуков попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. На суде, потерпевший Аскарбек Мадреймов рассказал, что лямки шлема вдавились ему в подбородок, было неприятно и больно - передает "Медуза".
Жуков свою вину не признал. Обвинение просило для него четыре с половиной года колонии. Адвокат подсудимого Светлана Байтурина рассказала, что защита намерена обжаловать судебный приговор.