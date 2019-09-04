СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-04T16:10:11+03:00

Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом для России, а Госдума может лишить аккредитации Deutsche Welle за вмешательство во внутренние дела России 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин резко отозвался о тех, кто считает Дальний Восток "балластом" для России. По мнению президента, у региона есть все перспективы для развития, а те, кто заявляет о нецелесообразности его финансирования - придурки. Об этом Путин сказал главе Якутии Айсену Николаеву на заседании президиума.

Тем временем премьер Индии Нарендра Моди, который в этом году стал главным гостем пятого Восточного экономического форума, назвал саммит с Путиным "эпохальным событием в истории эпохальной дружбы". Такое сообщение он опубликовал своем твиттере на русском языке.

- Госдума может лишить аккредитации немецкую медиакомпанию "Дойче Вэллэ" за вмешательство во внутренние дела России. В публикациях немецких журналистов нашли призывы к участию в несогласованных митингах в Москве. Это нарушение российских законов, и депутатам хотелось бы получить разъяснения по этому поводу - отметили в Госдуме.

Заместитель главы комиссии по расследованию вмешательства в дела России Вадим Деньгин рассказал радио "Комсомольская правда", что немецкие журналисты осознанно публиковали запрещенную информацию.