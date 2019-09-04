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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Бросившего в росгвардейца урну приговорили к 3,5 годам колонии, в Сочи из пансионата выселили онкобольного, Трамп поздравил Польшу с нападением Германии

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Бросившего в росгвардейца урну приговорили к 3,5 годам колонии, в Сочи из пансионата выселили онкобольного, Трамп поздравил Польшу с нападением Германии

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Главное. О чем говорит страна:

- Мещанский районный суд столицы приговорил одного из фигурантов "Московского дела" Евгения Коваленко к трем с половиной годам колонии. Его обвинили в применении насилия к представителю власти. По версии следствия на акции протеста 27-го июля Коваленко толкнул сотрудника патрульно-постовой службы Евгения Терещенко, после чего бросил урну в Росгвардейца Максима Салиева.

Прокуратура просила для подсудимого пять лет колонии. Коваленко свою вину не признал.

Еще одного фигуранта дела о протестах, Кирилла Жукова, в среду приговорили к трем годам колонии общего режима. На несанкционированном митинге в Москве 27-го июля Жуков попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии.

Тем временем, генеральная прокуратура признала профессиональной работу силовиков на несанкционированных митингах в Москве.

Адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин считает, что правоохранители заслужили свои награды.

- В Сочи из пансионата "Нептун" выселили мужчину, больного онкологией. Это жилье ему выделили после того, как в 2014-м рабочие снесли его старый дом, который мешал строительству объектов для олимпиады.

- В эти дни в Польше проходят мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. По этому поводу президент США обратился к польскому народу и... поздравил с годовщиной. Видео с необычными пожеланиями опубликовали твиттере.

Политолог Дмитрий Суслов считает, что таким образом Трамп показал свое истинное отношение к Польше.

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