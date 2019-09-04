Николай II - Верховный главнокомандующий, гибель Василия Чапаева, выход повести «Тимур и его команда», первый телемост между США и СССР
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Николай II - Верховный главнокомандующий, гибель Василия Чапаева, выход повести «Тимур и его команда», первый телемост между США и СССР
5 сентября. В этот день в разные годы:
1915 год - Николай II принимает обязанности Верховного главнокомандующего.
1919 год - погибает герой Гражданской войны Василий Чапаев.
1940 год - в «Пионерской правде» начинают печатать повесть «Тимур и его команда».
1982 год - первый телемост между США и СССР.