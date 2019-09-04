4 Сент. 01:00 2019-09-05T00:03:04+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Николай II - Верховный главнокомандующий, гибель Василия Чапаева, выход повести «Тимур и его команда», первый телемост между США и СССР 00:00 00:00

5 сентября. В этот день в разные годы:

1915 год - Николай II принимает обязанности Верховного главнокомандующего.

1919 год - погибает герой Гражданской войны Василий Чапаев.

1940 год - в «Пионерской правде» начинают печатать повесть «Тимур и его команда».

1982 год - первый телемост между США и СССР.