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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

На ВЭФ выступили Путин и Дерипаска, в администрации президента предложили отслеживать интернет-пользователей, ДТП можно будет оформить по телефону

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

На ВЭФ выступили Путин и Дерипаска, в администрации президента предложили отслеживать интернет-пользователей, ДТП можно будет оформить по телефону

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Главное. О чем говорит страна:

- Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с четвертого по шестое сентября. На его полях активно работают корреспонденты «Комсомольской правды». О том, чем запомнился второй день форума - рассказывает журналист «Комсомолки» Алексей Иванов.

- Премьер-министр Малайзии раскритиковал расследование катастрофы МН17. Обвинения в адрес России из-за трагедии преждевременны, - заявил Маха-тхир Мохамад, выступая на полях Восточного экономического форума. По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы справедливо установить причину крушения «Боинга» в 2014-м году.

Расследование трагедии зашло в тупик и новая международная комиссия сможет вдохнуть в него жизнь, - считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

- В администрации президента предложили создать единую систему учета российских интернет-пользователей. Государство хочет знать, что граждане смотрят в Сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение - передают «Ведомости».

- Отказ от школьных экзаменов в ближайшее время невозможен - об этом заявил замминистра просвещения Павел Зенькович, комментируя предложение главы Сбербанка.

Ранее Герман Греф, на полях Восточного экономического форума, высказался об отмене экзаменов в школе. По его словам, дети привыкают к системе оценивания и выходят в реальную жизнь «инвалидами».

Заслуженный учитель России, член корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург не согласен с такой позицией. По его словам, позиция Германа Грефа популистская и не заслуживает внимания.

- Суперджоб рассказал, куда могут устроиться выпускники без опыта работы.

Оказалось, что самыми доступными вакансиями стали инженеры и ассистенты основных специалистов. Их готов взять на службу каждый восьмой работодатель.

Девять процентов российских компаний могут предоставить выпускникам места менеджеров по продажам или специалистов по работе с клиентами, а шесть процентов - вакансию IT-специалиста или учителя - передает Суперджоб.

Президент портала по поиску работы Алексей Захаров считает, что наличие опыта у выпускника важно, поскольку оно показывает его интерес к карьерному росту.

- ДТП можно будет оформить по телефону. С ноября вступают в силу правила оформления аварии по европротоколу через смартфон. На первом этапе проекта тестовый режим запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Водители смогут отправить электронное извещение об аварии через мобильное приложение портала Госуслуги. Нужные для страховщиков данные будут находиться в личном кабинете автовладельца.

Юрист Глеб Подъяблонский считает, что такие нововведения только усложняют жизнь водителей.

- Врачи в Ленинградской области отличились «профессионализмом». Они забыли в теле пациента больше десяти марлевых кусков.

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