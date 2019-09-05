СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-05T16:36:05+03:00

Путин рассказал о своем отношении к протестам, Собчак заявила, что Крым нужно вернуть Украине, алкоголь начнут продавать с 21 года 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- На пленарном заседании, которое проходит в рамках Восточного экономического форума, Владимир Путин высказался о своем отношении к митингам и протестным акциям. Также президент России впервые развернуто прокомментировал информацию об обмене пленными между Москвой и Киевом. По словам Путина, стороны подходят к финализации переговоров.

Помимо политических тем, президент много говорил о том, что касается жизни простых россиян. Выступая на пленарном заседании Владимир Путин подчеркнул важность развития Дальнего Востока. В целях поддержки региона, президент одобрил идею запустить специальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой 2%.

Еще одно преимущество, которое теперь будет у жителей Дальнего Востока - высокие зарплаты. Владимир Путин предложил в два раза увеличить выплаты для учителей и врачей в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель".

- Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Крым нужно вернуть Украине. Так она ответила на вопрос "чей же полуостров", заданный журналистами одной из украинских радиостанций.

Собчак добавила, что русские и украинцы - это братские народы и, цитата, «то, что уже было наделано», пережить сложно. По её мнению, люди обязаны найти позитивный выход из ситуации.

- Закон о повышении возраста продажи алкоголя вступит в силу до конца этого года - об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. По данным соцопросов, идею о повышении минимального возраста до 21 года, поддерживают семьдесят процентов россиян, подчеркнула министр.

- В Россию придут заморозки и мокрый снег. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, на этой неделе на севере Красноярского края, Якутии и Чукотки ожидается понижение температуры до минусовых значений.