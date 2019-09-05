СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-05T15:06:38+03:00

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Дневник ВЭФ-2019. Регионы Дальнего Востока будут перенимать опыт Москвы по развитию молодежного предпринимательства 00:00 00:00

Регионы дальневосточного федерального округа должны перенимать опыт Москвы по развитию молодежного предпринимательства. Это заявила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, выступая на одной из секций Восточного экономического форума. Она отметила, что столица сейчас – не только лидер по числу предпринимателей, но и лидер по числу тех, кто открывает свое дело до 25 лет. Таких 8 процентов – или 64 тысячи. Из них 51 процент – ИП, а 13 тысяч – основатели собственных компаний. По мнению Минеевой, залогом успеха для развития молодежного предпринимательства служат несколько факторов. В том числе наличие в регионе крупных образовательных учреждений, образовательных программ для молодых предпринимателей.

На Восточный экономический форум собрались более 8000 участников из 65 стран. Мероприятие проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета и продлится до 6 сентября.