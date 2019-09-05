5 Сент. 19:03 2019-09-05T21:20:26+03:00

Путин обсудил с Медведчуком обмен задержанными между Украиной и Россией, Ми-8 сгорел на аэродроме в Саратовской области, российские офицеры погибли в Сирии 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- На полях Восточного экономического форума украинский политик Виктор Медведчук обсудил с Владимиром Путиным обмен задержанными пленными между Украиной и Россией. В разговоре с российским президентом, Медведчук выразил надежду, что стороны смогут договориться.

В то же время, телефонного разговора между Владимиром Путиным и украинским главой Владимиром Зеленским - в планах пока нет, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, в кулуарах Восточного экономического форума, рассказал, что обмен пленными может состояться в ближайшие дни.

- Главное событие четверга на восточном экономическом форуме - конечно же, пленарное заседание, в котором, помимо российского главы приняли участие премьер-министры Индии, Малайзии, Японии и президент Монголии.

В своем вступительном слове Владимир Путин подчеркнул важность развития Дальнего Востока. В целях поддержки региона, президент одобрил идею запустить специальную ипотечную программу для молодых семей со ставкой 2%.

Еще одно преимущество, которое теперь будет у жителей Дальнего Востока - высокие зарплаты. Владимир Путин предложил в два раза увеличить выплаты для учителей и врачей в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель".

- Военный вертолет Ми-8 сгорел на аэродроме в Саратовской области. ЧП произошло в поселке Соколовый после дозаправки. Первая информация о происшествии была о том, что борт потерпел крушение, потом появились уточнения: да, вертолет был в воздухе, но только взлетал.

- Трое российских офицеров погибли в Сирии. Об этом стало известно из сообщения министерства обороны. ЧП произошло в зоне деэскалации «Идлиб». По неподтвержденным данным было совершено нападение на группу из восьми военнослужащих. В результате трое офицеров погибли, двое получили серьёзные ранения.

Они возвращались в опорный пункт. Но за несколько десятков метров до места сбора произошло два взрыва осколочных мин, в результате которых трое спецназовцев погибли, ещё двое были ранены.

В то же время арабские СМИ говорят о девяти погибших офицерах.