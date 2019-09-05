Учреждение звания «Народный артист СССР», открытие в Ленинграде театра эстрадных миниатюр, признание независимости Прибалтийских государств
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Учреждение звания «Народный артист СССР», открытие в Ленинграде театра эстрадных миниатюр, признание независимости Прибалтийских государств
6 сентября. В этот день в разные годы:
1936 год - учреждение звания «Народный артист СССР».
1939 год - открытие в Ленинграде государственного театра эстрадных миниатюр.
1991 год - признание независимости Прибалтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии.
1996 год - Борис Ельцин сообщает о предстоящей операции на сердце.