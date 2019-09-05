2019-09-05T22:07:35+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Учреждение звания «Народный артист СССР», открытие в Ленинграде театра эстрадных миниатюр, признание независимости Прибалтийских государств

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Учреждение звания «Народный артист СССР», открытие в Ленинграде театра эстрадных миниатюр, признание независимости Прибалтийских государств

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6 сентября. В этот день в разные годы:

1936 год - учреждение звания «Народный артист СССР».

1939 год - открытие в Ленинграде государственного театра эстрадных миниатюр.

1991 год - признание независимости Прибалтийских государств: Латвии, Литвы и Эстонии.

1996 год - Борис Ельцин сообщает о предстоящей операции на сердце.

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