2019-09-06T11:52:13+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Kia Sportage установил рекорд продаж в РФ, Я.Такси оборудует 5 тысяч машин камерами слежения за водителями, беспилотники выпустят на М11 весной

Редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает о главных автомобильных новостях и отвечает на ваши автомобильные вопросыРедактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает о главных автомобильных новостях и отвечает на ваши автомобильные вопросы

Редактор отдела автомобильной информации журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает о главных автомобильных новостях и отвечает на ваши автомобильные вопросы

Kia Sportage установил рекорд продаж в РФ, Я.Такси оборудует 5 тысяч машин камерами слежения за водителями, беспилотники выпустят на М11 весной

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