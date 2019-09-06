Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии, Путин предложил смягчить наказание по экономическим статьям, стали известны имена заключенных, которые обменяют Киев и Москва

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-06T17:32:04+03:00

Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии, Путин предложил смягчить наказание по экономическим статьям, стали известны имена заключенных, которых обменяют Киев и Москва 00:00 00:00

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- Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии. Решение суда вступает в силу через десять дней, если не будет обжаловано. Как рассказал журналистам заместитель Алексеевской межрайонной прокуратуры Дмитрий Пакалов, обвинение не намерено обжаловать решение суда. По его словам, за время пребывания в тюрьме спортсмены полностью исправились.

- В России нужно смягчить наказания по экономическим статьям - об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. К президенту с обратился гендиректор авиакомпании "Доброфлот" Александр Ефремов. Он рассказал, что некоторых предпринимателей арестовывают из-за правовой путаницы, и это негативно сказывается на развитии предприятий. Нужно найти баланс между интересами государства и физических лиц - отметил Путин.

Второй не менее значимый вопрос, которому уделил внимание президент - ипотечное кредитование в стране. Накануне Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке власти запустят спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2%. Во время встречи с общественниками президент сказал, что рассчитывает на снижение ставки по всей стране.

Много говорили на встрече и о достоинствах региона. Президент назвал Камчатку самым красивым местом в мире. Владимира Путина также спросили о его позиции по Курильским островам. Глава отметил, что в вопросе принадлежности южных Курил Россия опирается на результаты 45-го года.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его основная задача — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Стали известны имена некоторых заключенных, которых собираются обменять Киев и Москва. В списках оказались 70 человек, среди них 24 украинских моряка - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Российская сторона получит главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, «ценного свидетеля» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимира Цемаха, а также осужденных за государственную измену украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова. Имена остальных заключенных пока остаются

- Истребители СУ -34 столкнулись в небе над Липецкой областью во время тренировочного полета. Как сообщил военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец, летчики потеряли визуальный контакт и один самолет ударил крылом по кабине другого.

- Через месяц миллионам россиян откажут в новых кредитах. С октября в России ужесточаются правила выдачи займов.