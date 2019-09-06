2019-09-06T17:50:42+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Неизвестный напал на председателя ЦИКа Эллу Памфилову, в Екатеринбурге появилась школа-дворец, ученые развеяли миф о Лохнесском чудовище

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Неизвестный напал на председателя ЦИКа Эллу Памфилову, в Екатеринбурге появилась школа-дворец, ученые развеяли миф о Лохнесском чудовище

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Главные темы:

- Мужчина в маске напал на Эллу Памфилову, после того, как она ночью спустилась на первый этаж своего дома, чтобы впустить кота. Неизвестный несколько раз ударил председателя Центризбиркома электрошокером, но забыл его включить. Памфилова дала отпор нападавшему. Она метнула в него стул, царапалась и била, вынудив отступить. После инцидента Памфилова позвонила в полицию и своей дочери.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взяло на контроль руководство ведомства.

- В Екатеринбурге появились "позолоченная школа". Некогда уральский школьник, а ныне основатель одной из крупнейших в стране оптовых фирм Андрей Симановский решил отблагодарить своих учителей и сделал ремонт во всей школе. Теперь педагоги и ученики ходят на занятия как в музей.

- Учёные не нашли доказательств существования Лох-Несского чудовища. Международная команда во главе с профессором новозеландского университета Нилом Джемеллом, потратила больше года на исследование высокогорного шотландского озера. ДНК, найденные в результате экспедиции, не могут принадлежать неизвестному науке чудовищу - сделали вывод эксперты.

- В Красноярской тайге нашли пропавшего ребенка. Мальчик ушел из дома в четверг. На его поиски отправились больше трехсот волонтеров.

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