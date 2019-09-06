СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-06T18:17:04+03:00

В Италии задержали топ-менеджера дочерней корпорации «Ростеха» Александра Коршунова, Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной 00:00 00:00

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- Топ-менеджера дочерней корпорации «Ростеха» Александра Коршунова задержали в итальянском Неаполе по запросу Соединенных Штатов. Его подозревают в экономическом шпионаже во время работы на должности директора по маркетингу и продажам в Объединенной двигателестроительной корпорации. Подтверждения со стороны правоохранительных органов Италии и Америки пока нет.

Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что задержание Александра - это попытки Запада бороться с конкурентами.

- Александр Лукашенко предложил совместную Олимпиаду с Россией или Украиной. Президент Белоруссии отметил, что в стране уже есть ряд объектов, которые готовы принять Игры. В Госдуме поддержали инициативу Лукашенко. Как рассказал член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв, проведение совместной Олимпиады возможно в рамках союзного государства.

- Роструд выяснил, кто получает самые высокие зарплаты. Оказалось, что от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Так, на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, инженеры, электросварщики, прорабы и начальники участков на строительстве. Пилотам и капитанам судов нередко за работу предлагают до 400 тысяч рублей в месяц.

- Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал о грядущем дне столицы. По его словам, за культурными мероприятиями, которые проходят в Москве следят не только гости и жители белокаменной. Например, когда концерты с Красной площади транслируют по телевизору - их смотрят миллионы человек по всей России. Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн. Портал "Окно в город" организует прямой эфир гуляний и концертов, которые пройдут в столице в эти выходные.