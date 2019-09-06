2019-09-06T18:17:04+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Италии задержали топ-менеджера дочерней корпорации «Ростеха» Александра Коршунова, Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В Италии задержали топ-менеджера дочерней корпорации «Ростеха» Александра Коршунова, Лукашенко предложил провести Олимпиаду совместно с Россией или Украиной

00:00
00:00

Главные темы:

- Топ-менеджера дочерней корпорации «Ростеха» Александра Коршунова задержали в итальянском Неаполе по запросу Соединенных Штатов. Его подозревают в экономическом шпионаже во время работы на должности директора по маркетингу и продажам в Объединенной двигателестроительной корпорации. Подтверждения со стороны правоохранительных органов Италии и Америки пока нет.

Член Совета Федерации Андрей Климов считает, что задержание Александра - это попытки Запада бороться с конкурентами.

- Александр Лукашенко предложил совместную Олимпиаду с Россией или Украиной. Президент Белоруссии отметил, что в стране уже есть ряд объектов, которые готовы принять Игры. В Госдуме поддержали инициативу Лукашенко. Как рассказал член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв, проведение совместной Олимпиады возможно в рамках союзного государства.

- Роструд выяснил, кто получает самые высокие зарплаты. Оказалось, что от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Так, на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, инженеры, электросварщики, прорабы и начальники участков на строительстве. Пилотам и капитанам судов нередко за работу предлагают до 400 тысяч рублей в месяц.

- Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский в интервью Радио "Комсомольская правда" рассказал о грядущем дне столицы. По его словам, за культурными мероприятиями, которые проходят в Москве следят не только гости и жители белокаменной. Например, когда концерты с Красной площади транслируют по телевизору - их смотрят миллионы человек по всей России. Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн. Портал "Окно в город" организует прямой эфир гуляний и концертов, которые пройдут в столице в эти выходные.

Скачать передачу [mp3, 10.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Кокорина и Мамаева досрочно освободили из колонии, Путин предложил смягчить наказание по экономическим статьям, стали известны имена заключенных, которые обменяют Киев и Москва

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
5 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Путин обсудил с Медведчуком обмен задержанными между Украиной и Россией, Ми-8 сгорел на аэродроме в Саратовской области, российские офицеры погибли в Сирии

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
4 Сентября 2019 19:03 - 19:54

Темы дня

Тема: Бросившего в росгвардейца урну приговорили к 3,5 годам колонии, в Сочи из пансионата выселили онкобольного, Трамп поздравил Польшу с нападением Германии

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
4 Сентября 2019 15:03 - 15:24

Темы дня

Тема: Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом для России, а Госдума может лишить аккредитации Deutsche Welle за вмешательство во внутренние дела России

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
4 Сентября 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Премьер Индии заговорил по-русски и согласился приехать на 9 мая в Москву, Болгария заявила, что СССР не освобождал Европу, в Турции в бассейне погибла еще одна российская девочка

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
3 Сентября 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: Трое зачинщиков беспорядков в Москве получили реальные тюремные сроки, Лукашенко закрыл границу с Украиной, на Урале спецслужбы предотвратили теракт в годовщину Бесланской трагедии

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
3 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Блогеру дали 5 лет за призыв к убийству детей росгвардейцев, Киев ежегодно теряет миллиард долларов из-за блокады Крыма, телевидение закончится к 2037 году

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
3 Сентября 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Детский сад закрыли из-за высокого уровня радиации, Путин уволил чиновницу-хамку, США хотят добывать российский газ, новый мост сломался через 2 дня после открытия

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24