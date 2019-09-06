СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-06T18:28:06+03:00

Банк России рекордно понизил ключевую ставку, под защиту было предложено взять Эллу Памфилову 00:00 00:00

Главные темы:

- Центробанк снизил ключевую ставку до 7 % годовых. Это уже второе понижение за последние несколько месяцев. Снижение ставки стало сюрпризом для представителей финансового рынка, отмечает экономист Павел Кобяк.

- Материалы дела о нападении на Эллу Памфилову передадут из полиции в центральный аппарат Следственного комитета - с такой инициативой выступил глава ведомства Александр Бастрыкин. Тем временем в поселке, где живет глава Центризбиркома усилили меры предосторожности. Несколько охранников патрулируют территорию, въезд только по пропускам. Нападавших до сих пор ищут оперативники московского уголовного розыска.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал нападение на председателя ЦИК-а серьезным преступлением. Федотов отметил, что Элле Памфиловой нужно предоставить государственную охрану.