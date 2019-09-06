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Елена АФОНИНА@radio_kp

Обмен пленными под угрозой срыва, глава ЦИК рассказала о подробностях нападения, США отказались покупа у России ракеты

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Обмен пленными под угрозой срыва, глава ЦИК рассказала о подробностях нападения, США отказались покупать у России ракеты

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Главные темы:

- Украина поставила обмен пленными под угрозу срыва. Об этом сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин. По его словам СБУ оставила в следственном изолятора гражданина России, который есть в списках на обмен. Речь может идти о Руслане Гаджиеве, уроженце Адыгеи. В конце 2014 года он прибыл добровольцем в самопровозглашенную Луганскую народную республику, участвовал в боях за Дебальцево. Служба безопасности Украины задержала его уже зимой 2015-го, Гаджиева осудили на 15 лет тюрьмы за участие в террористической организации и ведение агрессивной войны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев собирается передать Москве.

- Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о нападении в ее собственном доме. Элла Памфилова дала интервью телеканалу Россия 24. По ее словам, она получила травму пальца руки. Также на теле остались ожоги от ударов электрошокера. Элла Памфилова призналась журналистам, что не ожидала, что даст отпор напавшему на нее мужчине. По ее словам, в доме было темно и запомнить злоумышленника она не смогла. Но в момент, когда завязалась потасовка, глава ЦИК смогла себя защитить. Памфилова подчеркнула, что этот инцидент никак не повлияет работу Центризбиркома в день выборов, 8 сентября. По ее словам, вся команда будет "во всеоружии".

- Соединенные Штаты отказались покупать у России новейшие гиперзвуковые ракеты - об этом заявили в Вашингтоне. Представитель администрации США отметил, что Америка не нуждается в российском оружии, поскольку обладают крупным преимуществом в сфере ракетных технологий.

- Международная следственная группа, которая занимается расследованием сбитого над Донбассом пассажирского Боинга, представила новое «доказательство» того, что в июле 2014 года на Украине была российская установка «Бук». Этим «доказательством» стала переписка в социальной сети военнослужащего 2-го батальона 53 зенитной бригады некого Максима с девушкой по имени Анастасия Дорохова. Комсомольская правда отыскала ее и выяснила детали.

- Владимир Путин не поддержал идею привлечь к строительству космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию - об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Оснований для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный нет, отметил глава. Сегодня Владимир Путин также обратился к Рогозину и потребовал более ответственной работы.

- Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции. Такое заявление журналистам сделал премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы Правительства, до декабря этого года стороны подготовят нормативные акты практически во всех сферах экономической деятельности. В конце прошлого года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Руководитель группы с российской стороны Максим Орешкин в августе заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты.

Белорусский сопредседатель Дмитрий Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года. А уже с 2021-го запустить на единых правилах рынки нефти и газа, промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок.

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