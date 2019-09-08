2019-09-08T14:30:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Завершение работы над статуей Давида, гибель летчика Петра Нестерова, начало блокады Леннинграда, суд над актрисой Зоей Федоровой

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Завершение работы над статуей Давида, гибель летчика Петра Нестерова, начало блокады Леннинграда, суд над актрисой Зоей Федоровой

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8 сентября. В этот день в разные годы:

1504 год - Микеланджело завершил работу над статуей Давида.

1914 год - погибает летчик Петр Нестеров.

1941 год - начинается блокада Ленинграда.

1947 год - актриса Зоя Федорова приговорена к 25 годам исправительных работ.

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