Завершение работы над статуей Давида, гибель летчика Петра Нестерова, начало блокады Леннинграда, суд над актрисой Зоей Федоровой
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Завершение работы над статуей Давида, гибель летчика Петра Нестерова, начало блокады Леннинграда, суд над актрисой Зоей Федоровой
8 сентября. В этот день в разные годы:
1504 год - Микеланджело завершил работу над статуей Давида.
1914 год - погибает летчик Петр Нестеров.
1941 год - начинается блокада Ленинграда.
1947 год - актриса Зоя Федорова приговорена к 25 годам исправительных работ.