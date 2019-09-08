СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-08T13:25:59+03:00

В России проходит единый день голосования, Путин и Зеленский провели телефонные переговоры после обмена заключенными 00:00 00:00

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- В России проходит единый день голосования. Избирательные участки работают в 85 регионах. 16 из них выбирают губернаторов: это Астраханская, Липецкая, Курская, Челябинская, Волгоградская и несколько других областей, а также Забайкальский и Ставропольский края, республики Башкортостан, Алтай и Калмыкия.

Кабардино-Балкария, Ингушетия и Крым тоже выбирают новых глав, но там голосуют не жители, а парламент.

По четырем одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Это связано с тем, что полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно. Двое умерли, еще двое перешли на новую работу.

В 13 регионах выбирают депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве.

- Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры после исторического обмена заключенными, который произошел накануне. Оба отметили, что этот шаг имеет большое значение для "нормализации и оздоровления" двусторонних отношений.

Накануне утром Россия и Украина освободили осужденных и задержанных граждан. 35 на 35, как и договаривались. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за терроризм украинец Олег Сенцов и нарушившие российскую границу в Керченском 24 украинских моряка. А в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.