2019-09-08T14:19:38+03:00
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Вероника БОРИСЕНКОВА@radio_kp

Центризбирком создаст доску антипочёта, чтобы бороться с дезинформаторами на выборах, а ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по кредитам

Вероника Борисенкова - с главными темами дняВероника Борисенкова - с главными темами дня

Вероника Борисенкова - с главными темами дня

Центризбирком создаст доску антипочёта, чтобы бороться с дезинформаторами на выборах, а ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по кредитам

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Главные темы:

- Центризбирком создаст доску антипочёта. Так ведомство будет бороться с дезинформаторами. С громким заявлением выступила глава ЦИКа Элла Памфилова. Таким образом она отреагировала на сообщения о том, что на всех участках в Волгоградской области якобы не работают видеокамеры.

Волгоградская область, наряду с 15 другими регионами, выбирает сегодня губернатора. В целом же единый день голосования затронул 85 регионов, выборы проходят на пяти уровнях.

По четырем одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Это связано с тем, что полномочия четверых депутатов были прекращены досрочно. Двое умерли, еще двое перешли на новую работу.

В 13 регионах выбирают депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве.

- Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением Центробанка. Регулятор третий раз в этом году снизил ключевую ставку, ее понизили до 7%. Это самый низкий показатель за последние пять лет. Как объяснили в банке России, на такое решение повлияли более низкие темпы инфляции, чем ожидалось в первоначальном прогнозе. Ставку намерены снижать и дальше. От этого показателя напрямую зависит, под какие проценты будут получать кредиты население и бизнес. Но опрошенные журналистами банкиры говорят о том, что не торопятся следовать за решением Центробанка.

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