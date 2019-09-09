СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-09T13:05:38+03:00

Итоги выборов: за кого проголосовала Россия 00:00 00:00

Главные темы:

- Итоги выборов в единый день голосования.

- Минфин РФ разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений с рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте", направил его в Минтруд на согласование, сообщила ранее пресс-служба министерства. Основная цель данного законопроекта - создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

- Москва и Киев совершили обмен задержанных.

- Путин попросил Зеленского перечитать Минские соглашения. Итоги разговора Президентов России и Украины.

- Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной трагедией». Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и "женского воспитания".

- В России депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на сигареты.

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