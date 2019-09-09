СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-09T16:11:03+03:00

Прошедшие выборы обошлись без скандалов и сенсаций, вернувшийся Кирилл Вышинский дал пресс-конференцию, за ложный вызов скорой будут штрафовать 00:00 00:00

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- В 85 регионах РФ прошел единый день голосования. Всего состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе: в 13 заксобраний, в 16 регионах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Результаты подведет Центризбирком.

- Одна из новинок нынешнего единого дня голосования - электронные выборы. Они прошли пока только в Москве и только в трёх округах. В плюсах и минусах системы электронного голосования разбирался политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин.

- Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России - нет.

- Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый украинским судом и приехавший в субботу в Москву, дал большую пресс конференцию в МИА "Россия сегодня", и даже несмотря на длительное заключение и отправку в Россию спецбортом, по старой русской традиции приехал не с пустыми руками. А как он сам заявил: "привез сало. Много. Так что хватит всем." Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме" и преподнесли большой каравай. Он пообещал носить эту футболку.

- Тайфун "ЛинЛин" обрушился на Владивосток ураганным ветром. Его скорость достигала 37 метров в секунду. По данным журналистов Комсомольской правды во Владивостоке "ЛинЛин" не нанес большого ущерба краю.

- В Хабаровском крае тайфун отметился ливнями и ураганным ветром. По сообщению МЧС края, объем выпавших в Комсомольске осадков составил 80 миллиметров за сутки. Уровень воды в Амуре поднялся на 13 сантиметров и достиг критической отметки. В региональном МЧС сообщают, что паводками подтоплены 124 дома.

- Минобороны России рассекретило документы о пакте Молотова—Риббентропа. Советский Союз был вынужден пойти на подписание договора о ненападении с Германией, чтобы обеспечить свою безопасность на западных рубежах. Об этом говорится в серии архивных записей, опубликованных на сайте ведомства. Публикация документов является продолжением деятельности министерства, направленной на охрану и защиту исторической правды, подчеркнули в Минобороны.

- Россиян будут наказывать за ложный вызов "скорой" помощи. Идея бродит в кулуарах Экспертного совета при комитете Госдумы по охране здоровья. Нарушители должны будут выплатить компенсировать расходы на выезд бригады страховым компаниям.

В пример приводится Израильский опыт: там вызов скорой помощи стоит 100 шекелей. При этом особо подчеркивается, что вызов скорой помощи не будет платным, речь идет лишь об ответственности за ложные вызовы. А ложные, это, видимо, если пациент может дойти до поликлиники.

16 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков. Туда входит и отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах и угроза жизни медработникам. Санкции - вплоть до реальных сроков на 5 лет.

- Россияне смогут покупать алкоголь без паспорта. Бумажный документ заменит - мобильный телефон. Эксперимент по внедрению электронных паспортов позволит людям покупать эти продукты, показав мобильное приложение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. По его словам, чтобы купить бутылочку-другую горячительного достаточно будет будет предъявить свой телефон со специальной программой на основе госуслуг.

По плану пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов должен стартовать в Москве в июле 2020 года. Документы старого образца перестанут выдавать в 2022 году.