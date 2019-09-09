СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-09T15:03:35+03:00

В Абхазии выбирали президента, в России вырастут пособия для родителей, на первого ребенка выделят втрое больше средств 00:00 00:00

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- Выборы в это воскресенье прошли не только в России. В Абхазии состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Алхас Квициния. Победу одержал действующий президент Хаджимба. Причем, с очень небольшим перевесом - его преимущество оказалось чуть больше процента. Как прошли выборы рассказывает политический обозреватель Комсомольской правды Владимир Ворсобин.

Как рассказал политолог Станислав Тарасов, результаты выборов вполне предсказуемы, в Абхазии давно идёт война кланов.

- Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобождённый украинским судом и приехавший в субботу в Москву, дал большую пресс конференцию в МИА "Россия сегодня". Кирилл Вышинский заявил, что прежние власти Украины предлагали ему показательно "признать вину". По его словам, после отказа написать заявление на обмен ему через адвоката передали рекомендацию провести пресс-конференцию по сценарию Киева и "покаяться".

Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Его в первую очередь и поблагодарил Вышинский в своей приветственном слове на пресс-конференции в Москве.

- В России вырастут пособия для родителей. На выплаты по первому и второму ребенку в следующем году и дальше из бюджета выделят втрое больше денег, чем в этом году. Правда, сами пособия в три раза не увеличатся. А всего лишь на 7%. В среднем это примерно до 12 тысяч рублей.

Общая сумма пособий в 2020 году достигнет 150 миллиардов рублей, в 2021-м - 156 миллиардов, а в 2022-м -164 миллиардов. По оценкам Минтруда, ежемесячные выплаты будут получать около миллиона семей. Сейчас это касается 379 тысяч.