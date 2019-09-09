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Елена АФОНИНА@radio_kp

Министерство сельского хозяйство ожидает большой урожай зерновых, Ксения Собчак готовится к свадьбе, синоптики обещают теплую осень

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Министерство сельского хозяйство ожидает большой урожай зерновых, Ксения Собчак готовится к свадьбе, синоптики обещают теплую осень

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Главные темы:

- Министерство сельского хозяйства РФ не будет менять прогноз по урожаю зерна, несмотря на все чрезвычайные ситуации, которые случились в ряде регионов. Производство зерновых культур в 2019 году ожидается почти на 5 миллионов тонн больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС. Если показатели 2018 года остановились на отметке 113 миллионов тонн, то в этом году ожидается 118 миллионов, отмечают в министерстве сельского хозяйства.

- Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале US Open от Рафаэля Надаля признался, что навсегда запомнит этот матч. По его словам, в третьем сете он уже задумался о том, что скажет после поражения. но, сумел переломить ситуацию. В итоге тяжелейшая пятичасовая игра со второй ракеткой мира и шаг до победы. Но нет.

- Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности. Об этом она упомянула в интервью журналу Tatler, цитата опубликована в Telegram-канале издания. «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», - отметила Собчак.

По предварительной информации, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве и обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. С подробностями о предстоящем светском событии корреспондент Комсомольской правды Мария Ремизова.

- Синоптики пообещали июльскую погоду в течении рабочей недели. Температура воздуха будет на полтора градуса выше нормы - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Специалисты центра погоды Фобос уже предсказывают нам теплую и слякотную зиму. Самыми влажными месяцами окажутся январь и февраль.

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