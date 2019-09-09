СЕГОДНЯ 15:03 2019-09-09T16:43:23+03:00

Определились победители в Мосгордуму и в губернаторской гонке, на стадионы хотят вернуть продажу пива 00:00 00:00

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- Мосгоризбирком огласил результаты выборов, обработаны 99% протоколов. Средняя явка составила 21,04%. Из 45 мест в Мосгордуме 26 получают самовыдвиженцы. Представители КПРФ получают 13 мест, у «Справедливой России» три места, у «Яблока» четыре.

Выборы прошли не только в Москве. В 85 регионах выбирались и депутатов заксобраний, и городской думы, и губернаторов, и даже довыбирали депутатов госдумы.

Окончательные итоги Центризбирком подведет в ближайшее время. «Но уже сейчас выборы можно охарактеризовать, как спокойные, несмотря на предшествовавшие им акции протеста», - отмечает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

8 сентября прошло 16 прямых губернаторских выборов. И во всех из них победу одержали либо действующие губернаторы, либо временно исполняющие обязанности. В Калмыкии и Забайкалье врио получили по 90% голосов. В курганской и Курской областях - больше 80 %. "Худший" результат, если так можно выразиться показал врио главы Сахалина Валерий Лимаренко. Но и у него 56,15% голосов.

- В Кремле объяснили, почему Владимир Путин не встречал выданных Киевом осужденных. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: - встреча участников обмена - не прерогатива главы государства.

- Пиво сделало еще один шаг на пути возвращения на российские стадионы. Предложение понравилось Минфину. Отзыв на законопроект депутатов о возврате продажи пива на стадионах уже поступил в правительство. В документе сказано: спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали: продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей. Конечно, если соблюдены условия по должной организации всего процесса: увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и так далее.

Один из главных аргументов противников этой инициативы - безопасность. Мол, пьяные болельщики будут устраивать беспорядки. "Но такого уже не будет! Продажа пива на стадионах является общемировой практикой и приносит хорошую прибыль", отмечает футбольный эксперт Андрей Малосолов. Против возвращения пива на стадионы выступает Минздрав.