9 Сент. 19:03 2019-09-09T22:17:11+03:00

Сергей Лавров провел встречу с Кириллом Вышинским, мигрант, напавший на главу ЦИК, признал свою вину 00:00 00:00

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- Сергей Лавров провел встречу с Кириллом Вышинским. Она была организована по просьба самого журналиста. Об этом в интервью Радио Комсомольская правда рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Глава МИДа отметил, что возвращение Вышинского в Россию - позитивный шаг в том что касается нормализации отношений между Россией и Украиной.

- Мосгоризбирком огласил результаты выборов обработаны 99% протоколов. Средняя явка составила 21,04%. Из 45 мест в Мосгордуме 26 получают самовыдвиженцы. Представители КПРФ получают 13 мест, у «Справедливой России» три места, у «Яблока» четыре. Выборы прошли не только в Москве. В 85 регионах выбирались и депутатов заксобраний, и городской думы, и губернаторов, и даже довыбирали депутатов госдумы.

Окончательные итоги Центризбирком подведет в ближайшее время. Но уже сейчас выборы можно охарактеризовать, как спокойные, несмотря на предшествовавшие им акции протеста, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Выборы в это воскресенье прошли не только в России. В Абхазии состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Алхас Квициния. Победу одержал действующий президент Хаджимба. Причем, с очень небольшим перевесом - его преимущество оказалось чуть больше процента. Центризбирком Абхазии признал выборы президента страны состоявшимися. Явка составила без малого 66 %. Комиссия объявит окончательные итоги выборов в течение трёх дней.

- Бахыт Карабалаев, которого обвиняют в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову признал вину. По его словам, он выбрал ее дом случайно и не знал, кому он принадлежит. Ранее Элла Памфилова говорила, что готова была бы накормить и предложить работу напавшему на ее дом человеку, если бы тот её об этом попросил.

- Россиян будут наказывать за необоснованный вызов "скорой" помощи. Идея бродит в кулуарах Экспертного совета при комитете Госдумы по охране здоровья. Нарушители должны будут компенсировать расходы на выезд бригады страховым компаниям. По словам автора инициативы, члена комитета Госдумы по охране здоровья Юрия Кобзева: сегодня почти половина вызовов "скорой" в России не имеют никакого отношения к категории экстренных и неотложных.

Проблема "ложных" вызовов неотложки стоит остро, и идея имеет под собой серьезные основания, - говорит врач скорой помощи Михаил Каневский.