Создание РосТА, парад Победы в Берлине, премьера фильма «Гусарская баллада»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Создание Роста, парад Победы в Берлине, премьера фильма «Гусарская баллада»
7 сентября. В этот день в разные годы:
1918 год - создано Российское телеграфное агентство (РосТА), в будущем ТАСС.
1945 год - в Берлине проходит Парад победы союзных войск стран антигитлеровской коалиции: СССР, Великобритании, США и Франции.
1962 год - премьера комедии «Гусарская баллада».