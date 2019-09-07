2019-09-07T01:27:31+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Создание РосТА, парад Победы в Берлине, премьера фильма «Гусарская баллада»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Создание Роста, парад Победы в Берлине, премьера фильма «Гусарская баллада»

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7 сентября. В этот день в разные годы:

1918 год - создано Российское телеграфное агентство (РосТА), в будущем ТАСС.

1945 год - в Берлине проходит Парад победы союзных войск стран антигитлеровской коалиции: СССР, Великобритании, США и Франции.

1962 год - премьера комедии «Гусарская баллада».

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