2019-09-07T15:26:34+03:00
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Наталья ГОНЧАРОВА

Кокорин и Мамаев прокомментировали своё УДО, робот Фёдор успешно приземлился в Казахстане, Бабье лето продлится до середины сентября

Александр Кокорин и Павел Мамаев в зале судаАлександр Кокорин и Павел Мамаев в зале судаФото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья Гончарова - с главными темами дня

Кокорин и Мамаев прокомментировали своё УДО, робот Фёдор успешно приземлился в Казахстане, Бабье лето продлится до середины сентября

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Главные темы:

- Александр Кокорин и Павел Мамаев впервые прокомментировали свое условно-досрочное освобождение из колонии. Заключение футболисты назвали психологическим ударом, так как оказались лишены семей, друзей и карьеры. Но отметили, что были очень рады положительному решению об УДО и рассчитывали на него.

Александра Кокорина и Павла Мамаева посадили за драку в центре столице. В октябре прошлого года они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а после набросились на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ — Сергея Гайсина. Сроки также получили брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.

- Робот Федор вернулся с международной космической станции на Землю. Об успешной посадке он сразу же написали в Твиттере, который ведется от имени робота.

- Врачи в Ленинградской области отличились профессионализмом. Они забыли в теле пациента больше десяти марлевых кусков.

- Ответные меры России на введенные против нее санкции Евросоюза наносят сильный ущерб Германии - об этом заявил немецкий политик Майк Моринг. Санкции в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, но санкции Москвы против Германии - бьют по сельскому хозяйству. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений, — заключил политик. Моринг также добавил, что самое важное - поддерживать диалог с Россией, ведь многие люди в Германии этого хотят.

- Теннисист Даниил Медведев в финале US Open сыграет с Рафаэлем Надалем. Испанец стал вторым финалистом Открытого чемпионата США. Он обыграл итальянца Маттео Берреттини. А чуть ранее россиянин выиграл у болгарского теннисиста Григори Димитрова. Для 23-летнего Медведева это первый финал на турнирах «Большого шлема» и первый для всего российского мужского тенниса - за последние 14 лет. В 2005 году Марат Сафин на Australian Open обыграл Лейтона Хьюитта, после чего таких побед не было.

Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье. Призовой фонд US Open - 57 миллионов долларов.

- Лето остается - всю следующую неделю в Центральной части России будет хорошая погода, - об этом Радио Комсомольская правда рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

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