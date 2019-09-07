2019-09-07T16:31:19+03:00
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Наталья ГОНЧАРОВА

Москва и Киев совершили обмен удерживаемых, МВД хочет поменять правила получения прав, специалисты предрекли конец телевидения к 2037-му году

Кремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковКремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Гончарова - с главными темами дня

Москва и Киев совершили обмен удерживаемых, МВД хочет поменять правила получения прав, специалисты предрекли конец телевидения к 2037-му году

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Главные темы:

- Кремль приветствует состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив: "мы рады тому, что российские граждане вернулись домой".

Владимир Зеленский назвал обмен первым шагом к началу реального диалога с Россией и прекращению конфликта на востоке Украины. Он сообщил журналистам, что в субботу состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств договорились о первом этапе разблокирования диалога. Зеленский подчеркнул, что он и Путин сделали всё, что пообещали. По его словам, во время звонка была достигнута договоренность о совместной работе в течение месяца.

- В МВД предложили поменять правила получения водительских прав. В ведомстве считают, что сажать за руль грузовиков и автобусов можно лишь тех водителей, у которых есть опыт вождения легковушек. Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что это полезная инициатива.

- В администрации президента предложили создать единую систему учета российских интернет-пользователей. Государство хочет знать, что интересует граждан и какие площадки оказывают влияние на общественное мнение - сообщают СМИ.

- Специалисты предрекли конец эпохи классического телевидения. К 2037 году линейное вещание может потерять смысл - об этом рассказал глава «Медиа-Коммуникационного Союза» Михаил Дёмин. Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин не согласен с таким мнением. По его словам классическое телевидение не исчезнет - а интегрируется в другие форматы.

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