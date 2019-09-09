Премьера фильма «Путь к причалу», начало матча на чемпиона по шахматам, премьера фильма «Секретные материалы»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Премьера фильма «Путь к причалу», начало матча на чемпиона по шахматам, премьера фильма «Секретные материалы»
10 сентября. В этот день в разные годы:
1918 год - первая победа Красной Армии: от белогвардейцев освобождена Казань.
1962 год - премьера фильма «Путь к причалу» Георгия Данелии.
1984 год - начинается матч на чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым.
1993 год - премьера фильма «Секретные материалы» в США.
1964 год - Род Стюарт записывает первый сингл.