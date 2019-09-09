9 Сент. 01:00 2019-09-10T01:17:12+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Премьера фильма «Путь к причалу», начало матча на чемпиона по шахматам, премьера фильма «Секретные материалы» 00:00 00:00

10 сентября. В этот день в разные годы:

1918 год - первая победа Красной Армии: от белогвардейцев освобождена Казань.

1962 год - премьера фильма «Путь к причалу» Георгия Данелии.

1984 год - начинается матч на чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым.

1993 год - премьера фильма «Секретные материалы» в США.

1964 год - Род Стюарт записывает первый сингл.