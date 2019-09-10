2019-09-10T13:04:00+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Послевкусие выборов: половина оппозиции в Мосгордуме и партия власти практически во всех регионах

Мария Баченина и Михаил Антонов - с главными темами дняМария Баченина и Михаил Антонов - с главными темами дня

Мария Баченина и Михаил Антонов - с главными темами дня

Послевкусие выборов: половина оппозиции в Мосгордуме и партия власти практически во всех регионах

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Главные темы:

- Послевкусие выборов: половина оппозиции в Мосгордуме и партия власти практически во всех регионах.

- В Приморском крае вследствие паводка и сильных дождей пострадало до 50% сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Примгидромет. «В некоторых районах поля были залиты водой, в результате чего были повреждены продуктивные органы у большинства растений. Повсеместно отмечено загнивание плодов овощей и пожелтение листьев и стеблей у 21–50% сельскохозяйственных культур», - сообщает ведомство.

- "Простите, не рассчитал с коньяком!": Билан попросил прощения у зрителей. Артист извинился перед поклонниками за выступление в Самаре.

- В Госдуме обсуждают введение ответственности за ложный вызов скорой помощи. Россиян будут наказывать за ложный вызов "скорой" помощи. Идея бродит в кулуарах Экспертного совета при комитете Госдумы по охране здоровья. Нарушители должны будут выплатить компенсировать расходы на выезд бригады страховым компаниям.

- Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

- Саратовский национальный исследовательский государственный университет провел социологические исследования на тему: «Что такое Родина». Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет ответили, что Родина - это Россия. Граждане от 60 лет, что Родина - это там где семья, близкие, СССР.

- В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек.

- Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Украина продолжает с Россией переговоры об освобождении украинских граждан, еще один обмен может произойти до конца 2019 года. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

- В России хотят ввести новый православный выходной и отмечать его в понедельник после Пасхи. Законопроект рассматривают в Госдуме с подачи депутатов от ЛДПР. Они предложили назвать праздник «Светлый пасхальный понедельник».

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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