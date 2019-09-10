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Между Россией и США разгорается шпионский скандал, из-за внедрения роботов россияне могут остаться без работы

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Валентин Алфимов - с главными темами дня

Между Россией и США разгорается шпионский скандал, из-за внедрения роботов россияне могут остаться без работы

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Главные темы:

- Шпионский скандал разгорается между Россией и Соединёнными Штатами. Американские СМИ рассказали о неком разведчике, который якобы занимал в Москве крайне высокий пост, а после выполнения миссии был эвакуирован в Вашингтон.

Возможна ли вербовка человека на высоком посту - в администрации президента или правительстве? Отвечает эксперт по разведке и безопасности Ян Браницкий.

Американская пресса не называет имени шпиона. Но у наших журналистов уже появились предположения. Оказывается, в конце июня 2017 года на отдыхе в Черногории бесследно пропал с семьёй сотрудник Управделами президента России Олег Смоленков. Это похоже на схему эвакуации разведчика. Он уезжает в третью страну под благовидным предлогом вроде туризма, там его встречает куратор из ЦРУ с новым паспортом — и прощай, родина. Действительно ли Смоленков мог оказаться таким шпионом? Разобраться нам поможет Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об истории с «американским шпионом», которого якобы сначала внедрили, а затем «успешно эвакуировали» из Москвы спецслужбы Соединенных Штатов. Российские политики ситуацию пока не комментируют.

- До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов. Такой прогноз дают специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Правда, ученые в своих прогнозах исходили из того, что все доступные технологии появятся одномоментно. Но на практике это произойдет едва ли. Процесс внедрения современных технологий растянут во времени, и у людей будет возможность сориентироваться и найти себе новое занятие.

- В России хотят ввести новый православный выходной и отмечать его в понедельник после Пасхи. Законопроект рассматривают в Госдуме с подачи депутатов от ЛДПР. Они предложили назвать праздник «Светлый пасхальный понедельник». На самом деле, подобные инициативы в Думе озвучивали ещё несколько лет назад. Но экспертное сообщество, как правило, не давало им хода. Для предпринимателей большое количество выходных дней зачастую означает убытки. А с учётом того, что Пасха обычно выпадает на конец апреля - начало мая, где и без того много красных дней календаря, новый выходной становится ещё проблематичнее.

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