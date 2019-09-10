СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-10T14:17:16+03:00

В Кремле прокомментировали шпионский скандал, Россия никому не должна, Госдума начинает свою осеннюю сессию, песня Тимати и Гуфа побила антирекорд вYouTube 00:00 00:00

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- «Должность Олега Смоленкова в Кремле не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним». Так Кремль прокомментировал шпионский скандал, который разгорается между Россией и Соединёнными Штатами. Американские СМИ рассказали о неком разведчике, который якобы занимал в Москве крайне высокий пост, а после выполнения миссии был эвакуирован в Вашингтон. Наши же журналисты предположили, что речь о человеке по фамилии Смоленков.

По словам Дмитрия Пескова, он действительно работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен.

- Россия осталась без чистого государственного долга. Это произошло впервые с 2014 года - времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть. Суть в том, что внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований стал меньше, чем активы. Под активами в данном случае подразумевается бюджет и внебюджетные госфонды. В начале августа объем госдолга насчитывал 16 трлн рублей. В это же время ликвидные активы государства – федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов, составляли 17 с половиной трлн рублей.

Как рассказал Радио Комсомольская правда экономист Ярослав Кабаков: Россия сейчас находится в уникальном положении и грядущий мировой экономический кризис не сможет повлиять на ситуацию в стране.

- Госдума открывает осеннюю сессию. Сейчас приоритетными направлениями работы депутатов станут принятие бюджета на три года и законодательное сопровождение нацпроектов, - сказал вице-спикер Александр Жуков. Всего парламентариям предстоит рассмотреть порядка 20 законопроектов, которые будут касаться именно национальных проектов. Всего же в плане 244 документа, которые до каникул успели принять в первом чтении.

- Рэпер Гуф извинился за клип "Москва", который он снял вместе с Тимати. Видео вышло в День города и накануне Единого дня голосования, после чего набрало более миллиона дизлайков на YouTube. Аудитории не понравилась политическая подоплёка и рэперов раскритиковали за скрытую агитацию и получение денег на клип от государства.

После извинений Гуфа Тимати тоже опубликовал заявление в Инстаграме. Артист назвал клип «перебором» и заявил, что удаляет видео.

- Автомобили в России могут подорожать. Связано это с тем, что Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор. Это нужно, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного снижения пошлин на ввоз готовых машин. В среднем ставки утилизационного сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, а в легковом — на все 110%. В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили.