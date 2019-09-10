СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-10T17:46:02+03:00

На черную зарплату согласны 4 из 10 россиян, авиабилеты подорожали на 25% с начала года, сборная России по футболу обыграла Казахстан 00:00 00:00

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- На черную зарплату согласны 4 из 10 россиян. Работников, готовых получать серый заработок, в полтора раза больше, чем абсолютно честных. Эти цифры приводит портал по поиску работы Superjob. Там провели опрос среди соискателей старше 18 лет. Примечательно, что среди молодых противников серых зарплат оказалось больше, чем среди возрастных.

В 2018 году теневой сектор российской экономики достиг 13 трлн руб. Эта сумма сопоставима с расходами федерального бюджета. По данным Росстата, в прошлом году объем серых зарплат достиг почти 13% ВВП, но это все равно самый низкий показатель за последние пять лет.

- Авиабилеты подорожали на четверть за первую половину этого года. Это подсчёты Росстата. По ним получается, что Россия столкнулась с самым интенсивным подорожанием в сфере транспорта за последние 11 лет. Главными причинами подорожания эксперты называют высокую стоимость авиакеросина и избыточность рейсов, то есть самолёты зачастую отправляются полупустыми. Впрочем, последнее может быть следствием, а не причиной. А вот в федеральной антимонопольной службе вообще не нашли причин для подорожания билетов. В ведомстве уверены, что этот рынок регулируется платёжеспособностью граждан, а значит, искусственно цены никто не завышает.

- Сборная России по футболу обыграла Казахстан в отборочном матче чемпионата Европы - 2020. Победа далась нашим футболистам нелегко. Единственный гол был забит на 89-й минуте матча. Защитник сборной России Марио Фернандес оформил его после навеса Александра Головина со штрафного. Штрафной же был назначен после того, как Юрий Жирков поборолся за мяч на левом фланге, а защитник сборной Казахстана нарушил правила, сбив Жиркова. Подопечные Станислава Черчесова по итогам шести встреч набрали 15 баллов и отстают только от идущих без поражений бельгийцев, которым россияне уступили в стартовом матче отбора.

В настоящее время сборная России идёт на втором месте в группе I, имея в активе 15 очков. Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место.