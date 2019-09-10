СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-10T20:17:07+03:00

Шпионский скандал в администрации президента, в сеть попала переписка сестёр Хачатурян с отцом, Госдума вышла на работу после каникул, Роспотребнадзор отменит нормы и СанПиНы 00:00 00:00

Главные темы:

- Предполагаемый «агент ЦРУ в Кремле» жаловался на низкую зарплату. Об этом в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" рассказал источник в дипломатических кругах, который пожелал остаться анонимным. Он хорошо знал Олега Смоленкова, которого пресса считает агентом американской разведки. Журналисты предполагают, что завербован Олег Смоленков мог быть ещё много лет назад, когда работал в посольстве России в США. Источник "Комсомолки" в дипломатических кругах рассказал, что тогда - в середине нулевых - Смоленков выполнял в посольстве небольшие поручения вроде встречи посла и организации такси. Доступа к гостайне не имел, но вполне мог познакомиться с влиятельными людьми, считает источник

- Опубликована переписка одной из сестёр Хачатурян с отцом. Адвокат Ангелины выложил в сеть страницы дела с диалогами. В них Михаил Хачатурян ругает дочерей за то, что не отвечали на звонки и за то, что пустили домой брата с другом. Ангелина отвечает вежливо, к отцу обращается на Вы. Адвокат девочек Алексей Паршин, считает переписку весомым доказательством вины Михаила Хачатуряна.

Напомню, тело Михаила Хачатуряна нашли на лестничной площадке около его квартиры в московском районе Алтуфьево 27 июля 2018 года. По мнению защиты сестер Хачатурян, Ангелина, Крестина и Мария не выдержали постоянных издевательств и насилия отца. Следственный комитет признал факты насилия Хачатуряном в отношении девочек. Сейчас сестрам вынесен запрет на определенные действия. Защита пытается добиться признания их действий необходимой обороной.

- Госдума открыла осеннюю сессию. Депутатам в ближайшие месяцы предстоит рассмотреть 244 законопроекта, которые до каникул успели принять в первом чтении. В первую очередь займутся утверждением бюджета на ближайшие три года и сопровождением для нацпроектов. Но в первый день осенней сессии начали с обновлений в думских комитетах. Депутат от республики Крым Наталья Поклонская перешла в комитет по международным делам.

Ещё одна новинка в Госдуме - это комиссия по вмешательству во внутренние дела России. Идея о её создании пришла депутатам летом, когда по Москве прокатилась волна несогласованных митингов. Призывы прийти на них публиковались в официальном аккаунте посольства США или в эфирах немецкой Дойче Велле. Чтобы разобраться с этими фактами, депутаты собрали комиссию и даже пригласили руководителя шеф-бюро немецкого СМИ на заседание, но он отказался. Теперь комиссия будет собираться на постоянной основе, это поддержали лидеры всех франкций.

Владимир Жириновский в ходе этого обсуждения инициировал проверку Алексея Навального и Любови Соболь на шпионаж. Глава ЛДПР потребовал расследования в отношении представителей ФБК. Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с этим требованием и дал соответствующее поручение комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства.

- Регуляторной гильотине положат конец. Сотни СанПиНов заменят на 10 документов современного образца. Правда, произойдёт это только в 2021 году. За ревизию устаревших требований в Роспотребнадзоре взялись после ряда жалоб представителей ресторанного бизнеса. По ним, например, в кафе посуду должны были мыть не губками, а ветошью. Абсурдные требования касались также того, как чистить картофель и драить полы. Ученые и эксперты полностью пересмотрели все 58 документов по разделу «Эпидемиология». Вместо них подготовлен один документ, который требует только результат: картошка должна быть без кожуры, а полы без грязи. Как этого добиться — личное дело каждого предпринимателя.

Несмотря на то, что представители бизнеса долго добивались этого пересмотра, в итоге многие отнеслись к шагам Роспотребнадзора скептически. Как рассказала основательница сети кафе «АндреСон» Анастасия Татулова, нормы СанПиНа необходимо отменить уже сейчас, не дожидаясь массового закрытия ресторанов.