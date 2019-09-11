2019-09-11T00:49:30+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Первый частный театр в Москве, военный переворот в Чили, создание ВИА «Самоцветы»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Первый частный театр в Москве, военный переворот в Чили, создание ВИА «Самоцветы»

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11 сентября. В этот день в разные годы:

1882 год - в Москве открывается первый частный театр.

1957 год - запрет на переименование заводов, улиц, городов именами партийных деятелей при их жизни.

1973 год - военной переворот в Чили, гибель президента Альенде.

1970 год - создание вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».

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