СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-11T00:49:30+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Первый частный театр в Москве, военный переворот в Чили, создание ВИА «Самоцветы» 00:00 00:00

11 сентября. В этот день в разные годы:

1882 год - в Москве открывается первый частный театр.

1957 год - запрет на переименование заводов, улиц, городов именами партийных деятелей при их жизни.

1973 год - военной переворот в Чили, гибель президента Альенде.

1970 год - создание вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».