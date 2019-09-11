Первый частный театр в Москве, военный переворот в Чили, создание ВИА «Самоцветы»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Первый частный театр в Москве, военный переворот в Чили, создание ВИА «Самоцветы»
11 сентября. В этот день в разные годы:
1882 год - в Москве открывается первый частный театр.
1957 год - запрет на переименование заводов, улиц, городов именами партийных деятелей при их жизни.
1973 год - военной переворот в Чили, гибель президента Альенде.
1970 год - создание вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».