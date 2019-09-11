СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-11T15:58:52+03:00

Украина передумала расторгать кучу договоров с Россией, Счетная палата нашла нарушения на 426 млрд рублей, Трамп уволил Болтона, в Краснодаре оштрафовали водителя самой высокой «Приоры» 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Украина приостановила процесс расторжения двусторонних отношений с Россией - об этом сообщает "Коммерсант". По данным газеты, Киев перестал направлять уведомления о расторжении как минимум 40 соглашений, которое ранее анонсировал занимавший пост главы украинского МИДа Павел Климкин.

- Счетная палата нашла нарушения на 426 миллиардов рублей - они были допущены при исполнении бюджета за прошлый год.

- Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре вырос на два сантиметра. Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.

- Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России. Об этом "РИА Новости" заявил посол в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, в этом году на отдых в Турцию отправилось больше шести миллионов россиян и сезон еще не закончился. С начала лета на курорте погибли 88 человек, было 40 случаев медицинской эвакуации.

Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко считает, что главная причина смертей - ненадлежащий уровень безопасности.

- Москва не меняет свою позицию после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что такие изменения не ведут к нормализации отношений и Москва будет судить по делам, а не по заявлениям.

Накануне Дональд Трамп написал в своем твиттере, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.

Эксперт-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, отставка Болтона - взвешенное решение Трампа.

- В Краснодаре оштрафовали водителя самой высокой приоры. Дело в том, что 27-летний Ваган Микаэлян решил тюнинговать свою "ласточку" и поставил на нее каретные колеса диаметра 72 дюйма. Такие изменения в ГИБДД не одобрили и выписали Вагану штраф - 500 рублей.