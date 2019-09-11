2019-09-11T15:58:52+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

Украина передумала расторгать кучу договоров с Россией, Счетная палата нашла нарушения на 426 млрд рублей, Трамп уволил Болтона, в Краснодаре оштрафовали водителя самой высокой «Приоры»

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Украина передумала расторгать кучу договоров с Россией, Счетная палата нашла нарушения на 426 млрд рублей, Трамп уволил Болтона, в Краснодаре оштрафовали водителя самой высокой «Приоры»

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Украина приостановила процесс расторжения двусторонних отношений с Россией - об этом сообщает "Коммерсант". По данным газеты, Киев перестал направлять уведомления о расторжении как минимум 40 соглашений, которое ранее анонсировал занимавший пост главы украинского МИДа Павел Климкин.

- Счетная палата нашла нарушения на 426 миллиардов рублей - они были допущены при исполнении бюджета за прошлый год.

- Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре вырос на два сантиметра. Из-за паводков в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.

- Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России. Об этом "РИА Новости" заявил посол в Анкаре Алексей Ерхов. По его словам, в этом году на отдых в Турцию отправилось больше шести миллионов россиян и сезон еще не закончился. С начала лета на курорте погибли 88 человек, было 40 случаев медицинской эвакуации.

Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко считает, что главная причина смертей - ненадлежащий уровень безопасности.

- Москва не меняет свою позицию после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что такие изменения не ведут к нормализации отношений и Москва будет судить по делам, а не по заявлениям.

Накануне Дональд Трамп написал в своем твиттере, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.

Эксперт-американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, отставка Болтона - взвешенное решение Трампа.

- В Краснодаре оштрафовали водителя самой высокой приоры. Дело в том, что 27-летний Ваган Микаэлян решил тюнинговать свою "ласточку" и поставил на нее каретные колеса диаметра 72 дюйма. Такие изменения в ГИБДД не одобрили и выписали Вагану штраф - 500 рублей.

Скачать передачу [mp3, 18.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
10 Сентября 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: Шпионский скандал в администрации президента, в сеть попала переписка сестёр Хачатурян с отцом, Госдума вышла на работу после каникул, Роспотребнадзор отменит нормы и СанПиНы

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
10 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: В Кремле прокомментировали шпионский скандал, Россия никому не должна, Госдума начинает свою осеннюю сессию, песня Тимати и Гуфа побила антирекорд вYouTube

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
8 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Центризбирком создаст доску антипочёта, чтобы бороться с дезинформаторами на выборах, а ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по кредитам

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом
Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря
В Госкорпорации опровергли информацию о строительстве вертолетоносцев в Крыму
Нетаньяху встретится в Сочи с Путиным и Шойгу
Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца
Суд прекратил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова
Соцсеть «ВКонтакте» устранила массовый сбой
Кирилл Вышинский: Соседи обрадовались моему освобождению
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Кирилл Вышинский: Мне предлагали сделки со следствием
Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человеком
В США разбился грузовой самолет с двумя людьми на борту
Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
В Киеве заявили, что подготовились к «сложным» переговорам с Москвой по газу
Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов