СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-11T16:46:23+03:00

В США вспоминают атаки 11 сентября 2001 года, Розенбауму удалили злокачественную опухоль, а Собчак продала права на съемку свадьбы Малахову 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Москва готова расширить ограничительные списки на въезд граждан Соединенных штатов в Россию. Это ответная мера на санкции Вашингтона, которые запрещают двум сотрудникам Следственного комитета пересекать американскую границу. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, очередные ограничения США - это продолжение "полностью дискредитирующей себя, провальной линии".

- В Америке сегодня приспущены флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года. В среду проходит 18-я годовщина атаки террористов на башни Всемирного торгового центра.

- Политолог Дмитрий Суслов считает, что после 11-го сентября 2001-го года, многое изменилось в мировой политике.

- Александр Розенбаум рассказал "Комсомольской правде" о своем самочувствии. Накануне известный певец перенес операцию - ему успешно удалили злокачественную опухоль. В эксклюзивном интервью Александр Розенбаум раскрыл детали лечения.

- Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей. Журналистам "Комсомольской правды" удалось выяснить имена некоторых из них.

- В России хотят строже наказывать за нарушения ПДД, если в автомобиле есть ребенок - с таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов. По его мнению, наличие детей в машине - отягчающие обстоятельство.

- Синоптики пообещали москвичам самый теплый день в сентябре. В среду максимальная температура воздуха достигнет 24-х градусов. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что это температурный рекорд за последние 70 лет.

- Пока москвичи и санкт-петербуржцы прячутся от жары под кондиционерами, в Норильске достали куртки и пальто. В среду там выпал первый снег. Температура опустилась до минус одного.