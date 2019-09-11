2019-09-11T16:46:23+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В США вспоминают атаки 11 сентября 2001 года, Розенбауму удалили злокачественную опухоль, а Собчак продала права на съемку свадьбы Малахову

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В США вспоминают атаки 11 сентября 2001 года, Розенбауму удалили злокачественную опухоль, а Собчак продала права на съемку свадьбы Малахову

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Москва готова расширить ограничительные списки на въезд граждан Соединенных штатов в Россию. Это ответная мера на санкции Вашингтона, которые запрещают двум сотрудникам Следственного комитета пересекать американскую границу. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, очередные ограничения США - это продолжение "полностью дискредитирующей себя, провальной линии".

- В Америке сегодня приспущены флаги в память о погибших 11 сентября 2001 года. В среду проходит 18-я годовщина атаки террористов на башни Всемирного торгового центра.

- Политолог Дмитрий Суслов считает, что после 11-го сентября 2001-го года, многое изменилось в мировой политике.

- Александр Розенбаум рассказал "Комсомольской правде" о своем самочувствии. Накануне известный певец перенес операцию - ему успешно удалили злокачественную опухоль. В эксклюзивном интервью Александр Розенбаум раскрыл детали лечения.

- Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей. Журналистам "Комсомольской правды" удалось выяснить имена некоторых из них.

- В России хотят строже наказывать за нарушения ПДД, если в автомобиле есть ребенок - с таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов. По его мнению, наличие детей в машине - отягчающие обстоятельство.

- Синоптики пообещали москвичам самый теплый день в сентябре. В среду максимальная температура воздуха достигнет 24-х градусов. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что это температурный рекорд за последние 70 лет.

- Пока москвичи и санкт-петербуржцы прячутся от жары под кондиционерами, в Норильске достали куртки и пальто. В среду там выпал первый снег. Температура опустилась до минус одного.

Скачать передачу [mp3, 19.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Украина передумала расторгать кучу договоров с Россией, Счетная палата нашла нарушения на 426 млрд рублей, Трамп уволил Болтона, в Краснодаре оштрафовали водителя самой высокой «Приоры»

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
10 Сентября 2019 18:03 - 19:02

Темы дня

Тема: Шпионский скандал в администрации президента, в сеть попала переписка сестёр Хачатурян с отцом, Госдума вышла на работу после каникул, Роспотребнадзор отменит нормы и СанПиНы

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
10 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: В Кремле прокомментировали шпионский скандал, Россия никому не должна, Госдума начинает свою осеннюю сессию, песня Тимати и Гуфа побила антирекорд вYouTube

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
8 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Центризбирком создаст доску антипочёта, чтобы бороться с дезинформаторами на выборах, а ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по кредитам

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом
Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря
В Госкорпорации опровергли информацию о строительстве вертолетоносцев в Крыму
Нетаньяху встретится в Сочи с Путиным и Шойгу
Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца
Суд прекратил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова
Соцсеть «ВКонтакте» устранила массовый сбой
Кирилл Вышинский: Соседи обрадовались моему освобождению
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Кирилл Вышинский: Мне предлагали сделки со следствием
Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человеком
В США разбился грузовой самолет с двумя людьми на борту
Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
В Киеве заявили, что подготовились к «сложным» переговорам с Москвой по газу
Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов