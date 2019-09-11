2019-09-13T19:34:18+03:00
Дневники Российских инвестиционных форумов
Евгений БЕЛЯКОВ

Как будут развиваться социальные программы на Дальнем Востоке с приходом нового производства

Вице-президент «Русской Медной Компании» по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова в открытой студии Радио «Комсомольская правда»Вице-президент «Русской Медной Компании» по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова в открытой студии Радио «Комсомольская правда»

Говорим об этом с вице-президентом «Русской Медной Компании» по кадровой политике и социальной ответственности Анной Шабаровой

Как будут развиваться социальные программы на Дальнем Востоке с приходом нового производства

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Как будут развиваться социальные программы на Дальнем Востоке с приходом нового производства.

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