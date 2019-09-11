Как будут развиваться социальные программы на Дальнем Востоке с приходом нового производства
Вице-президент «Русской Медной Компании» по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова в открытой студии Радио «Комсомольская правда»
Говорим об этом с вице-президентом «Русской Медной Компании» по кадровой политике и социальной ответственности Анной Шабаровой
Как будут развиваться социальные программы на Дальнем Востоке с приходом нового производства
00:00
00:00
Как будут развиваться социальные программы на Дальнем Востоке с приходом нового производства.