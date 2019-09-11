2019-09-11T22:20:04+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Суд вернул дело Кирилла Серебренникова в прокуратуру, Медведев признал проблемы в экономике, в Госдуме решили сделать трудовой кодекс для тех, кто работает на удаленке

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Суд вернул дело Кирилла Серебренникова в прокуратуру, Медведев признал проблемы в экономике, в Госдуме решили сделать трудовой кодекс для тех, кто работает на удаленке

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Главное. О чем говорит страна:

- Дело Кирилла Серебренникова вернули в прокуратуру. Мещанский суд Москвы также отменил подписку о невыезде для режиссера и других фигурантов дела "Седьмой студии".

Решение вернуть дело прокурору суд принял на первом заседании после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения". Судья Ирина Аккуратова поставила перед сторонами вопрос о возвращении дела на доследование в связи с "неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении". Обвинение выступило против такого предложения. Адвокаты и подсудимые поддержали идею, напомнив, что сведений для оправдания уже предостаточно.

- Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с общественными деятелями, чиновниками и экспертами. В рамках проекта "Диалог", в эфире телеканала "Россия 24", участники обсудили влияние санкций, борьбу с бедностью, уровень медицины и многое другое.

Дмитрий Медведев начал диалог с проблем экономики. Так, премьер-министр обратил внимание на то, что ее темпы роста не соответствуют прогнозам и задачам, которые ранее были поставлены.

Дмитрий Медведев дал слово министру экономического развития. Максим Орешкин рассказал как профильное ведомство будет "поднимать" российскую экономику.

- Депутаты выступили за создание отдельной главы трудового кодекса для тех, кто работает на "удаленном режиме".

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев считает, что сотрудник может работать, находясь за тысячи километров от своего работодателя, поэтому такие отношения нужно регулировать.

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