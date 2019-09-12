Болдинская осень Пушкина, манифест имажинистов, премьера фильма «За пригоршню долларов» и песни «Червона Рута»
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Болдинская осень Пушкина, манифест имажинистов, премьера фильма «За пригоршню долларов» и песни «Червона Рута»
12 сентября. В этот день в разные годы:
1830 год - Александр Пушкин отправляется в Болдино.
1921 год - Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф публикуют манифест имажинистов.
1964 год - в прокат выходит фильм «За пригоршню долларов» Серджио Леоно, в котором снялся Клинт Иствуд.
1970 год - премьера песни «Червона Рута».