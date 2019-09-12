СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-11T23:52:38+03:00

Обзор событий, произошедших в этот день

Болдинская осень Пушкина, манифест имажинистов, премьера фильма «За пригоршню долларов» и песни «Червона Рута» 00:00 00:00

12 сентября. В этот день в разные годы:

1830 год - Александр Пушкин отправляется в Болдино.

1921 год - Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф публикуют манифест имажинистов.

1964 год - в прокат выходит фильм «За пригоршню долларов» Серджио Леоно, в котором снялся Клинт Иствуд.

1970 год - премьера песни «Червона Рута».