2019-09-12T15:39:39+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

В штабах Навального прошли обыски, в ДНР предотвратили теракт, на мусоровозах разместили картины великих художников, «кукурузникам» создадут замену

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

В штабах Навального прошли обыски, в ДНР предотвратили теракт, на мусоровозах разместили картины великих художников, «кукурузникам» создадут замену

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Главное. О чем говорит страна:

- В четверг утром прошли обыски в региональных штабах сторонников Алексея Навального. В списках 33 города. Сотрудники полиции пришли в квартиры координаторов и волонтеров - об этом в твиттере написал глава сети штабов Леонид Волков.

По его информации, обыски прошли в крупных городах, таких как Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и другие. Волков добавил, что основанием для проверок послужило дело об отмывании 1 милларда рублей через Фонд борьбы с коррупцией. По мнению главы сети штабов, истинная цель обысков - изъять технику и напугать активистов.

- Американская разведка установила, что Россия пять раз проводила испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Все попытки закончились авариями - об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на источники, которые знакомы с отчетом американских разведслужб. В Соединенных Штатах считают, что Россия ускорит доработку крылатых ракет, чтобы они были, цитата, "готовы к войне" до 2025 года.

Военный эксперт Владислав Шургыин убежден, что сообщения американских СМИ о "Буревестниках" - ложь.

- Магасский районный суд в Ингушетии продлил арест Макке Ганиевой, которую подозревают в жестоком избиении своей семилетней племянницы.

- В Донецкой народной республике предотвратили теракт. Под железнодорожным полотном нашли взрывчатку - об этом сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности.

Война на Донбассе не прекратится до тех пор, пока украинские батальоны не начнут подчиняться действующей власти в Киеве - считает политолог Дмитрий Перлин.

- Уральский завод гражданской авиации разработает новый самолет, который заменит легендарный "Кукурузник" - передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Минпромторга анонсировали создание нового регионального самолета вместимостью до 14 человек. Планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет "Байкал", разработанный Сибирским научным институтом авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на авиазаводе в Улан-Удэ.

- В Ставрополе коммунальщики под лозунгом "вывоз мусора как искусство" выпустили во дворы города спецтранспорт с картинами великих художников и стихотворениями поэтов. Прямо на бункере рядом с краном для погрузки отходов красуются полотна Васнецова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Шагала и Ван Гога. Люди разделились на два лагеря - одни считают что, это "просвещение", а другие обвиняют коммунальщиков в кощунстве.

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