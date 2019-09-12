СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-12T23:26:10+03:00

Суперкрот Смоленков может повторить судьбу Скрипаля, Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым, Евросоюз продлил санкции против России 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россия запрашивала интерпол о нахождении экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова - об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Она уточнила, что сообщения американского телеканала CNN о том, что Смоленков передавал США секретные данные России - классическая пропаганда.

Политический обозреватель Александр Гурнов считает, что Смоленков стал заложником внутриполитических игр США, и не исключил - бывший сотрудник администрации Кремля рискует повторить судьбу Сергея Скрипаля. Смоленкова могут спрятать, обвинив Россию в том, что она отравила еще одного "агента".

- Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым во время своей поездки в Дагестан. Президент рассказал, что смотрел бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье. Путин также признался, что ему понравились приемы, которыми владеет российский боец.

- Евросоюз продлил санкции против 170 граждан и 44 компаний России и Украины - об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Ограничения будут действовать до 15 марта следующего года

Эксперт международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что продление этих санкций никак не повлияет на экономику нашей страны.